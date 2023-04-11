مبروك للجميع.. موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2023 لجميع المواظفين بالزيادة الجديدة – الحق شوف حسابك

تم الإعلان من قبل وزارة المالية عن موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2023 في جميع الهيئات الحكومية، ولجميع الموظفين بالإضافة إلى وجود بعض الزيادات التي قدمتها الحكومة مثل مكافأة للعاملين في الجهات الحكومية، وستكون الزيادة بنسب مختلفة حيث ستزيد المعاشات بنسبة 15% لكن الزيادة بالنسبة لبرنامج تكافل وكرامة سيكون بنسبة تصل إلى 25% ، لذا تابع معنا المقال لتتعرف على باقي التفاصيل المتخصصة بمواعيد الصرف والزيادات.

موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2023

أعلنت الجهات المختصة عن موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2023 التي ستكون في:

المدة من 13 إلى 30 من شهر أبريل

بينما ستكون في شهر مايو من تاريخ 18 إلى 24 من شهر مايو.

لكن شهر يونيو سيكون في الفترة من 18 إلى 22 من نفس الشهر كل هذا في عام 2023.

متي يتم صرف متأخرات مستحقات العاملين

بعد توضيح موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2023 سنقدم لكم الموعد الخاص بصرف جميع المتأخرات التي تأخرت عن الدفع سيكون في تاريخ السادس، والعاشر كذلك التاسع من شهر أبريل بينما اليوم السابع، والعاشر كذلك اليوم الحادي عشر من شهر مايو أما عن شهر يونيو سيكون اليوم الثامن، والسابع كذلك اليوم الحادي عشر كل هذا في عام 2023، أما بالنسبة لبعض الزيادات التي تم إضافتها من خلال وزارة المالية وهي ستكون كالتالي:

سيحصل من معه شهادة الدكتوراه من الموظفين بالدولة على مبلغ قدره 7000 شهرياً هذا بعد الزيادة.

بينما الفرد الحاصل على درجة الماجستير من العاملين في أي جهة حكومية على مبلغ هو 6000 جنيه.

لكن العاملين في الجهة الثالثة فسيكون مرتبهم بعد الزيادة هو حوالي 5000 جنيه.

كذلك الحال بالنسبة للموظفين العاملين في الدرجة الثالثة كذلك ما يعادلها فسيكون مرتبك الشهري سيكون 3500 جنيه.

قيمة حزمة تحسين أجور العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات

سيكون المبلغ الذي حددته الدولة بعد صرف مرتبات شهر أبريل 2023 من أجل زيادة المعاشات هو 150 مليار جنيه ستنقسم إلى عدة أجزاء منها 95 مليار جنيه الخاص بزيادة الأجور أما بالنسبة للمعاشات فسيتم صرف حوالي 55 مليار جنيه.