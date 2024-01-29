الحق قبل الغرامة.. رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي 2024.. بدوسة واحدة بس هتعرف الفاتورة كام

قامت الشركة المصرية للاتصالات بتوفير للمواطنين رابط للاستعلام عن فاتورة التلفون الأرضي حيث يوجد الكثير من المواطنين يرغبون في سرعة سداد الفاتورة لتجنب تحويل الخط الأرضي للاستقبال فقط، ويمكنك معرفة فاتورة التليفون الأرضي لشهر يناير 2024 ومعرفة الموعد الأخير لسدادها من خلال الدخول إلى الرابط الخاص لشركة المصرية للاتصالات.

فاتورة التليفون الأرضي

يمكنك الاستعلام عن الفاتورة من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم بالذهاب إلى الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بشركة المصرية للاتصالات.

ثم قم بإدخال كود المنطقة الخاص بك.

ثم بعد ذلك ادخل رقم التليفون الأرضي الخاص بك.

قم بالضغط على أيقونة إظهار قيمة الفواتير.

ويمكنك أيضا الاتصال بالرقم 19777 وهو الخط الساخن الخاص بالشركة لكي تستعلم عن قيمة فاتورة التليفون الأرضي عبر الهاتف، ويمكنك أيضا استخدام هذا الرقم لطرح أي استفسارات أو تقديم أي شكاوى.

فاتورة التليفون الأرضي يناير 2024

يمكنك سداد الفاتورة الخاصة بشهر يناير بداية من يوم 15 يناير حتى يوم الإثنين 15 فبراير، بعد ذلك يتم تطبيق الغرامة المالية أو تحويل الخط الأرضي إلى استقبال فقط ويتم تسديد فاتورة الخط الأرضي كل 3 شهور، وتٌعد فاتورة شهر يناير هي أول فواتير العام الجديد 2024.

طرق سداد فاتورة التليفون الأرضي

لسداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر يناير 2024 يمكنك استخدام خدمات الدفع مثل؛ فوري، البريد المصري، أمان، كما يمكن أيضا سداد فواتير التليفون الأرضي على موقع الشركة المصرية للاتصالات.