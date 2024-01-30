“أضبطها الآن”.. تردد قناة الرابعة الرياضية العراقية بعد التحديث 2024

تعتبر تردد قناة الرابعة الرياضية العراقية من أهم الترددات الهامة التي شغلت محركات البحث الاجتماعي وذلك لعرضها أهم القنوات المشهورة في كأس آسيا، حيث اهتمت ببث بطولة الدوري العراقي وكذلك بطولات الكأس العراقية إلى جانب ذلك بعض البطولات الخاصة بالأندية التي تشارك في بطولة أسيا، وأيضًا بعض مباريات المنتخبات، بالإضافة إلى ذلك قامت بنقل

بطولة كأس السوبر الإسباني، وسوف نوضح عبر الفقرات التالية أهم تردداتها وكافة التفاصيل عنها.

تردد قناة الرابعة الرياضية العراقية

تقدم هذه القناة تغطية شاملة لمختلف الأحداث والبطولات الرياضية في العالم، بما في ذلك مباريات كرة القدم والرياضات الأخرى، لمتابعة برامجها ومحتواها الرياضي المميز، يمكنك متابعتها على الترددات الآتية:

قناة الرابعة الرياضية العراقية على النايل سات

التردد: 11678

معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

قناة الرابعة الرياضية العراقية على عرب سات

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

التردد: 10850 أو 11747

معامل تصحيح الخطأ: ⅚

والحدير بالذكر أن القناة قامت بتحديث ترددها من أجل تحسين جودة الصوت والصورة حتى يستمتع المشاهدين بمشاهدة المباريات.

خطوات تنزيل تردد قناة الرابعة الرياضية العراقية

يمكن للمشاهدين تنزيل تردد قناة الرابعة الرياضية العراقية من خلال اتباع الخطوات التالية: