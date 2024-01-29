اشارة جديدة: تردد قناة SSC1 الرياضية السعودية الناقلة لمباريات المنتخب السعودي في أمم اسيا

تردد قناة SSC1 الرياضية السعودية والتي تمتلك حقوق البث الحصري إلى مباريات كاس أمم آسيا وهى البطولة الأضخم اسيويا وتشارك بها اكبر المنتخبات الآسيوية ويتابعها البطولة ملايين من العرب في منطقة الخليج والتي يلعب بها اكبر المنتخبات العربية، منها المنتخب السعودي والمنتخب العراقى والمنتخب الفلسطينى والذي يفاجأ بلاده بالصعود إلى أداور النهائية في ظل الظروف العصيبة التي تمر بها بلاده ولأول مرة في وتاريخه، وتنقل جميع المباريات عبر شبكه الرياضية السعودية على القمر الصناعى العرب سات.

تردد قناة SSC1 الرياضية السعودية

انطلقت شبكه قنوات الرياضية السعودية في السنوات الماضية، ونالت على شهرة واسعة في وقت قليل وذلك بفضل انها تنقل إلي متابعيها اكبر البطولات الرياضية وسواء في الخليج أو العالم، وبالأخص في كرة القدم وتنقل القناة إلى متابعيها الآن بطولة كأس أمم آسيا على قنواتها المفتوحة و المشفرة بأفضل جودة من الصوت والصورة، وسوف تنقل القناة مباراة منتخب السعودية في دور ال١٦ وحتى نهاية مشوارها في البطولة مجانا إلي متابعها في المملكة العربية السعودية اما متابعيها من خارج المملكة العربية السعودية فيتطلب منهم دفع رسوم اشتراك من اجل فتح باقتها المشفرة وعرض محتواها اليهم.