منصة مظلتي .. استعلم عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة يناير 2024

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية التي ينتظر الجميع من مستفيدي الدعم الإعلان عنها قريبًا، حيث أصبحت الرعاية الاجتماعية أمرا لا غني عنه في حياة المستفيدين، فيوفر لهم الدعم تأمين حياة كريمة، ولا شك أن وزارة العمل والشئون الاجتماعية تقدر ذلك جيدا، فهي حريصة كل الحرص على أن تعلن أسماء المشمولين بالرعاية في اقرب موعد ممكن، كما أشارت بذلك، فبمجرد الانتهاء من مراجعة الأوراق والتأكد من استحقاق جميع المشمولين بالدعم سيتم الإعلان عن أسمائهم.

رابط الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

يمكن للمشمولين بالرعاية الاجتماعية الاستعلام عن أسمائهم ضمن الوجبة الأخيرة من خلال موقع وزارة العمل العراقية أو منصة مظلتي المختصة من قبل وزارة العمل بتقديم الخِدْمَات للمستفيدين من الرعاية الاجتماعية كما سنبين في الأسطر التالية:

قم بتسجيل الدخول إلى موقع وزارة العمل العراقية، أو من خلال منصة مظلتي.

اضغط على الرعاية الاجتماعية.

اذهب إلى كشوفات المشمولين بالدعم الوجبة الأخيرة.

أدخل الاسم الرباعي في المكان المخصص.

اكتب رَقَم الهُوِيَّة الوطنية في الخانة المحددة.

اضغط على كلمة الاستعلام.

بعد ظهور نتائج الاستعلام، يمكنك تحميل المِلَفّ على جوالك، أو جهاز الحاسوب ومن ثم الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة.

الأشخاص المستهدفة من برامج الرعاية الاجتماعية

برنامَج الرعاية الاجتماعية في العراق يستهدف الفئات التالية:

الفقراء والمعوزون.

الأيتام والأرامل.

المسنون.

الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة.

الأشخاص النازحون والمهجرون.

ضحايا العنف الأسري.

فتجد من ذلك أن وزارة العمل تهتم بالأشخاص الأشد احتياجًا، لتوفر لهم الأمور الحياتية الأساسية.