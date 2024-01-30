“سجل الآن” ..رابط اسماء نقل النفوس 2024 للوجبة 121 في كافة المحافظات العراقية واعرف أهم شروط التسجيل

أصبحت قضية تحديد أسماء المستفيدين من دعم نقل النفوس في العراق لعام 2024 محور اهتمام العديد من المواطنين، حاليًا، تقوم وزارة الداخلية العراقية بمراجعة ودراسة الطلبات المقدمة من قبل المواطنين لضمان تقديم الدعم للمستحقين الفعليين، سنقدم لكم فيما يلي تفاصيل أكثر حول هذا الموضوع في السطور القادمة.

شروط القبول في الوجبة

تحدد وزارة الداخلية العراقية شروطًا دقيقة يجب توفرها للتأهل لدعم نقل النفوس في عام 2024، حيث أن توفير هذه الوثائق والامتثال للشروط المحددة سيسهم في تقديم طلب ناجح للدعم، وهذا يعكس التزام وزارة الداخلية بتحسين ظروف المواطنين وتقديم الدعم للمستحقين.

يجب على المتقدم أن يكون حاملًا للجنسية العراقية ومقيمًا داخل أراضي العراق بشكل دائم.

يتعين على المتقدم أن يكون على الأقل 18 عامًا.

في حال كان موظفًا، يجب تقديم موافقة من جهة العمل.

إذا كان طالبًا، يجب عليه تقديم صورة من موافقة المدرسة التابع لها.

صورة من بطاقة الهوية الوطنية.

صورة من عقد الإيجار إذا كان المتقدم يعيش في منزل مستأجر.

صورة من إثبات الإقامة.

كيفية الاستعلام عن اسماء نقل النفوس

للاستعلام عن أسماء نقل النفوس في العراق للوجبة الأخيرة لعام 2024، يمكن اتباع الخطوات التالية: