من هُنــا .. لينك الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي لشهر يناير 2024

يتساءل الأشخاص عن طريقة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي، وذلك لتجنب الغرامة التي يتم تطبيقها بعد مرور شهر من إعلان الفاتورة وعدم السداد و يجب سداد الفاتورة حتي تاريخ خمسه عشر من شهر فبراير القادم و من دون تحويل الخط أو تطبيق الغرامات، وقامت الشركة المصرية للاتصالات بإعلان أنه يجب أن تسدد فاتورة التليفون الأرضي لشهر يناير 2024، ويستمر الاستهلاك 3 شهور في شهور يناير ابريل و يوليو وأكتوبر من كل سنة

فاتورة التليفون الأرضي

أوضحت شركة الاتصالات المصرية أن يجب أن تسدد الفاتورة لشهر يناير عبر موقعها الخاص ” الشركة المصرية للاتصالات” بالإضافة لوجود العديد من الطرق لسداد الفاتورة منها أيضا مثل البريد المصري و خدمات الدفع الالكتروني الكثيرة مثل خدمة فودافون كاش و فوري و مصاري و امان و سداد و ممكن و خدماتي وأيضا يمكن الدفع عن طريق مكينه الصراف الالي التابع للبنك الأهلي المصري، البنك التجاري الدولي

طريقة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

ويمكن الاستعلام عن فاتورة الهاتف الأرضي عن طريق الموقع الخاص بالشركة المصرية للاتصالات أو الاتصال من خلال التليفون الأرضي علي الرقم 19777 لمعرفه المبلغ المراد تسديدة يتوجب عليك الدخول علي الموقع الخاص بالشركة المصرية للاتصالات يجب اتباع الخطوات الآتية: