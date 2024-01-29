موقع نتيجة دوت نت: نتيجة الصف الثالث الاعدادي بكفر الشيخ 2024 الترم الاول بالاسم فقط أو رقم الجلوس

نتيجة الصف الثالث الاعدادي بكفر الشيخ 2024 برقم الجلوس والاسم فقط،،، محافظ كفر الشيخ يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية هذا الأسبوع.

في إعلان مهم لطلاب وأولياء الأمور في محافظة كفر الشيخ، أكد مصدر مسؤول بالمحافظة أنه سيتم اعتماد نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية / الصف الثالث الاعدادي للفصل الدراسي الأول للعام 2023/2024 خلال هذا الأسبوع رسمياً، يأتي هذا التأكيد في ظل انتهاء أعمال امتحانات الترم وبدء إجازة نصف العام الرسمية، فضلاً عن مقاربة أعمال التصحيح والتقدير النهائية على الانتهاء.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي بكفر الشيخ 2024

قام طلاب الشهادة الإعدادية في محافظة كفر الشيخ بأداء امتحانات الفصل الدراسي الأول في مواد متنوعة، من بينها اللغة العربية والخط، والجبر والإحصاء، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، والهندسة، واللغة الأجنبية، والتربية الدينية، والعلوم، والتربية الفنية، والدراسات الاجتماعية) وشمل إجمالي الطلاب الذين أدوا الامتحانات 90,085 طالبًا داخل 574 لجنة امتحانية على مستوى المحافظة.

توقيت الإعلان عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2024 كفر الشيخ اليوم السابع:

التأكيد الرسمي: من المصدر المسؤول في محافظة كفر الشيخ بأن نتائج الطلاب ستكون جاهزة للاعتماد خلال هذا الأسبوع.

كيفية الحصول على نتيجة شهادة اعدادية كفر شيخ بالاسم فقط:

بمجرد اعتماد نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2024 محافظة كفر الشيخ الترم الأول من قبل اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، سيتم الإعلان عن رابط الحصول عليها عبر الصفحة الرسمية للمحافظة على “فيس بوك” و”يوتيوب” مما سيتيح للطلاب وأولياء الأمور الحصول على نتيجة اعدادية كفر الشيخ بسهولة ويسر.

من قبل اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، سيتم الإعلان عن رابط الحصول عليها عبر الصفحة الرسمية للمحافظة على “فيس بوك” و”يوتيوب” مما سيتيح للطلاب وأولياء الأمور الحصول على نتيجة اعدادية كفر الشيخ بسهولة ويسر. كما يوفر موقع نتيجة نت إمكانية الحصول على نتيجة تالتة اعدادي في محافظة كفر الشيخ، فقط توجه إلى الموقع وأدخل رقم الجلوس أو الاسم ثم انقر على زر عرض النتيجة.

ادخل على بوابة التعليم الأساسي / مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ.

او عبر موقع نتيجة نت.

ثم انقر على أيقونة “الخدمات الإلكترونية”.

وحدد أيقونة “نتائج الامتحانات”.

تحديد الصف الأول الاعدادي أو الصف الثاني الاعدادي.

ثم بعدها يجب الدخول إلى قائمة”الفصل الدراسي الأول”.

ثم يتم ادخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.

سيظهر أمامك مربع انقر على خانة “البحث” الموجود به.

واخيرا ستظهر نتيجة الطالب

تظلم الطلاب في نتيجه الصف الثالث الاعدادي الترم الاول 2024 برقم الجلوس

يحق للطلاب الذين يرغبون في تقديم تظلم على النتيجة التقدم به في الإدارات والمديريات التعليمية وفقًا للإجراءات المحددة خلال 15 يوم من ظهور النتيجة.

إجازة نصف العام:

بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول، دخل الطلاب في إجازة منتصف العام اعتبارًا من 25 يناير، وتستمر حتى 9 فبراير 2024، وضمن الخطة الزمنية، من المقرر عودة الطلاب للفصل الدراسي الثاني في 10 فبراير 2024.

موقع نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ بالاسم

تجدر الإشارة، إلى أن المصدر أوضح في تصريحات خاصة لـ “اليوم السابع” أنه بمجرد انتهاء مديرية التربية والتعليم من إعداد الكشوف النهائية واعتمادها من قبل المحافظ، ستقوم المحافظة بالإعلان عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالاسم فقط ورقم الجلوس بمحافظة كفر الشيخ، كما أشار المصدر إلى أن النتائج الأولية تشير إلى إحصائيات مرتفعة لصالح الطلاب.

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يُذكر أن مجموع درجات الفصل الدراسي الأول في نتيجة الشهادة الإعدادية هو 140 درجة للفصل الأول و140 درجة للترم الثاني، ليصبح المجموع الكلي للشهادة الإعدادية 280 درجة عند احتساب النتيجة للفصلين الدراسيين. ويتيح للطلاب الراغبين في تقديم تظلم على النتيجة تقديم طلب التظلم في الإدارات والمديريات التعليمية بعد إعلان نتيجة صف ثالث الاعدادي بالاسم ورقم الجلوس وفقًا للإجراءات المحددة.

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نتائج الإدارات التعليمية في نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة كفر الشيخ الفصل الدراسي الأول 2024

ننشر نتيجة الصف الثالث الاعدادي بكفر الشيخ للفصل الدراسي الأول 2024 لكافة الإدارات التعليمية المختلفة، وذلك بالاسم أو رقم الجلوس فور ظهورها،،، وهي:-

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة شرق كفر الشيخ التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة غرب كفر الشيخ التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة الرياض التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة سيدى سالم التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة دسوق التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة قلين التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة فوة التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة مطوبس التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة بيلا التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة الحامول التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة بلطيم التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة برج البرلس التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة سيدى غازى التعليمية 2024.

توزيع درجات نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ 2024

بالنسبة لـ مادة اللغة العربية : مادة تضاف للمجموع ومجموع الدرجات لمادة اللغة العربية 40 درجة للفصل الدراسي الأول، و40 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي هو 80 درجة.

: ومجموع الدرجات لمادة اللغة العربية 40 درجة للفصل الدراسي الأول، و40 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي هو 80 درجة. بالنسبة لـ مادة اللغة الأجنبية الأولى : مادة تضاف للمجموع ومجموع الدرجات لمادة اللغة الأجنبية الأولى 30 درجة للفصل الدراسي الأول و30 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي الأولى 60 درجة.

: ومجموع الدرجات لمادة اللغة الأجنبية الأولى 30 درجة للفصل الدراسي الأول و30 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي الأولى 60 درجة. بالنسبة لـ مادة الرياضيات : مادة تضاف للمجموع ومجموع الدرجات لمادة الرياضيات 30 درجة للفصل الدراسي الأول، و30 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي لمادة الرياضيات هو 60 درجة.

: ومجموع الدرجات لمادة الرياضيات 30 درجة للفصل الدراسي الأول، و30 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي لمادة الرياضيات هو 60 درجة. بالنسبة لـ مادة الدراسات الاجتماعية : مادة تضاف للمجموع ومجموع الدرجات لمادة الدراسات الاجتماعية 20 درجة للفصل الدراسي الأول، و20 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي 40 درجة.

: ومجموع الدرجات لمادة الدراسات الاجتماعية 20 درجة للفصل الدراسي الأول، و20 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي 40 درجة. بالنسبة لـ مادة العلوم : مادة تضاف للمجموع ومجموع الدرجات لمادة العلوم 20 درجة للفصل الدراسي الأول، و20 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي لمادة العلوم 40 درجة.

: ومجموع الدرجات لمادة العلوم 20 درجة للفصل الدراسي الأول، و20 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي لمادة العلوم 40 درجة. المجموع الكلي للمواد التي تضاف للمجموع في الفصل الدراسي الأول 140 درجة للفصل الدراسي الأول، و140 درجة للفصل الدراسي الثاني، و المجموع الكلي للعام الدراسي هو 280 درجة.

في الفصل الدراسي الأول 140 درجة للفصل الدراسي الأول، و140 درجة للفصل الدراسي الثاني، و هو 280 درجة. بالنسبة لـ مادة التربية الفنية : مادة لا تضاف للمجموع ومجموع الدرجات 10 درجات للفصل الدراسي الأول، و10 درجات للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي هو 20 درجة.

: ومجموع الدرجات 10 درجات للفصل الدراسي الأول، و10 درجات للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي هو 20 درجة. بالنسبة لـ مادة التربية الدينية : مادة لا تضاف للمجموع ومجموع الدرجات لمادة التربية الدينية 20 درجة للفصل الدراسي الأول، و20 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي لمادة التربية الدينية هو 40 درجة.

: ومجموع الدرجات لمادة التربية الدينية 20 درجة للفصل الدراسي الأول، و20 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي لمادة التربية الدينية هو 40 درجة. بالنسبة لـ مادة الكمبيوتر: مادة لا تضاف للمجموع ومجموع الدرجات لمادة الكمبيوتر 10 درجات للفصل الدراسي الأول، و10 درجات للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي الكلي هو 20 درجة.

والجدير بالذكر أن جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي بكفر الشيخ 2024 جاء كالتالي:

أول يوم الامتحانات وهو يوم الخميس الموافق 18 من شهر يناير 2024 امتحان مادة اللغة العربية والخط والاملاء وقد استغرق ذلك ساعتان ونصف وبدأ الامتحان من الساعة 9:00 صباحا حتى 11:30 صباحا وبعد ذلك تم امتحان التربية الدينية وقد استغرق ذلك ساعة ونصف حيث بدأ الامتحان من الساعة 12:00 مساء حتى 1:30 مساء.

ثاني يوم الموافق 21 من يناير وهو يوم الأحد حيث تم امتحان مادة الجبر التي استغرقت ساعتين حيث يبدأ الامتحان الساعة 9:00 صباحا حتى 11:00 صباحا وبعد ذلك تم امتحان العلوم وقد استغرق الامتحان ساعتين أيضا حيث بدأ الامتحان من الساعة 11:30 صباحا حتى 1:30 مساءا.

أما عن ثالث يوم فكان يوم الإثنين الموافق 22 من يناير حيث تم الامتحان في مادة الهندسة وقد استغرق ذلك ساعتين حيث بدأ الامتحان من الساعة 9:00 صباحا حتى 11:00 صباحا وبعد ذلك تم الامتحان في مادة الحاسب الآلي وقد استغرق ذلك ساعة واحدة حيث بدأ الامتحان 11:30 صباحا حتى 12:30 مساء.

وفيما يخص رابع أيام الامتحانات فكان يوم الثلاثاء الموافق 23 من يناير حيث تم الامتحان في مادة اللغة الانجليزية وقد استغرق ذلك ساعتين حيث بدأ الامتحان من الساعة 9:00 صباحا حتى 11:00 صباحا وبعد ذلك تم الامتحان في مادة التربية الفنية وقد استغرق ذلك ساعتين حيث بدأ الامتحان من الساعة 11:30 صباحا حتى 1:30 مساء.

وعن آخر أيام الامتحانات فكان يوم الأربعاء الموافق 24 من يناير حيث كان الامتحان في مادة الدراسات الاجتماعية حيث استغرق ذلك ساعتين وبدأ الامتحان من الساعة 9:00 صباحا حتى 11:00 صباحا، وبعد ذلك تم حصول الطلاب على أجازة نصف العام.

كما ننصح بمتابعة الصفحة الرسمية لمحافظة كفر الشيخ على الفيس بوك لتلقي آخر المستجدات حول نتيجة الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ.