“كلها ساعات وتقبض!!” موعد صرف معاشات شهر فبراير 2024 لكل المستفيدين وطريقة الاستعلام

يتساءل العديد من أصحاب المعاشات عن موعد صرف معاشات شهر فبراير 2024 حيث إن بضعة أيام فقط تفصلنا عن صرف معاشات شهر فبراير، وذلك بعد الإعلان الصادر عن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية الذي يتضمن آخر أخبار المعاشات التي ينتظرها العديد من المواطنين في مختلف محافظات مصر خاصة أصحاب المعاشات والمستفيدين، ومنها موعد صرف المعاشات، ولهذا سوف نوضح خطوات الاستعلام عن قيمة المعاش وطرق صرفه.

موعد صرف معاشات شهر فبراير 2024

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر خلال سبتمبر الماضي لعام 2023 قرارًا بإضافة 600 جنيهًا بدلاً من 300 جنيه بسبب غلاء المعيشة وكما تم رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 1300 جنيهًا بدلاً من 1105 جنيهات، كما أعلنت هيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن موعد صرف معاشات شهر فبراير 2024 سيتم في اليوم الأول من كل شهر، بما في ذلك معاشات فبراير 2024 حيث من المقرر صرفها يوم الخميس الموافق 1 فبراير 2024، بالإضافة إلى ذلك أنه تم توفير عدة طرق لصرف هذه المعاشات، وهي :

زيارة المكاتب البريدية المعتمدة.

استخدام ماكينات الصرف الآلي.

الاستعانة بمنافذ شركات فوري المختلفة.

التوجه إلى بنك ناصر الاجتماعي.

الاستفادة من التطبيقات المحمولة لصرف المعاشات.

استخدام المحافظ الإلكترونية المرتبطة بالهواتف المحمولة.

خطوات الاستعلام عن معاشات شهر فبراير 2024

وبعد أن أوضحنا موعد صرف معاشات شهر فبراير 2024 سوف نتطرق إلى كيفية الاستعلام عن هذه المعاشات، وتكون على النحو التالي :

التوجه إلى موقع التأمينات الاجتماعية.

اكتب بعد ذلك اسم صاحب المعاش كاملا.

أدخل كلمة المرور.

انقر بعد ذلك على أيقونة “استعلام عن قيمة المعاش”.

قم أيضًا بإدخال البيانات المطلوبة.

ستظهر لك التفاصيل على الفور.

وبذلك سوف يتمكن أصحاب المعاشات من الاستعلام على قيمة المعاش من خلال اتباع الخطوات السابقة التي قمنا بتوضيحها سابقًا.