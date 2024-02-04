رابط نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الاول 2024 برقم الجلوس موقع وزارة التربية والتعليم

نتيجة الصف الاول الثانوي والتي من المقرر ظهورها مباشرةً بعد عمليات تصحيح أوراق الامتحانات ثم المراجعة والتدقيق ورصد الدرجات، وذلك في خلال الأيام المقبلة حيث انتهى الطلاب من أداء الامتحانات يوم الأربعاء الموافق 24 يناير، كما إن إجازة نصف العام الدراسي سوف تبدأ يوم27 يناير 2024، علاوة على ذلك فإن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أتاحت موقع بوابة نتائج الثانوية العامة، للحصول على نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الاول 2024 برقم الجلوس.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الاول الثانوي 2024

يتم الاستعلام عن النتيجة إلكترونيا بكل سهولة وذلك عن طريق الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وذلك باتباع الخطوات التالية:

أولا يتم الدخول على موقع بوابة نتائج الثانوية العامة.

ثم يتم اختيار نتيجة الصف الاول الثانوي الترم برقم الجلوس.

وبعد ذلك يتم تحديد الفصل الدراسي الأول 2024.

وبالإضافة لذلك يتم تسجيل رقم جلوس الطالب المراد الاستعلام عن نتيجته.

وفي النهاية يتم الضغط على عرض النتيجة.

يتم الانتظار عدة لحظات حتى تظهر الكشوفات الخاصة بالنتيجة، ثم البحث عن اسم الطالب المراد الاستعلام عن نتيجته.

توزيع الدرجات الخاصة بالطلاب

قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتحديد وتوزيع درجات الطلاب بإجمالي 280 درجة، حيث أن كل ترم يحتوى على 140 درجة وتم تقسيم الدرجات على المواد على النحو التالي: