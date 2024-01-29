رابط سريع وشغال.. نتيجة 3 اعدادي برقم الجلوس 2024 محافظة القاهرة الترم الاول عبر بوابة التعليم الاساسي

تصدرت نتيجة 3 اعدادي برقم الجلوس 2024 مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة وخاصة بعد إعلان نتائج محافظة بورسعيد لهذه المرحلة التي بلغت نسبة النجاح حوالي 75.4% ولهذا ازداد قلق واهتمام للطلاب وأولياء الأمور، ولهذا سوف نوافيكم المزيد من التفاصيل عن هذه النتيجة عبر السطور القادمة.

نتيجة 3 اعدادي برقم الجلوس 2024

في ضوء حديثنا عن نتيجة 3 اعدادي برقم الجلوس 2024 ينبغي الإشارة إلى أن وزارة التربية والتعليم أكدت بالتعاون مع المحافظات على متابعة دقيقة لسير امتحانات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول، كما أن هذا الجهد الدقيق يهدف إلى ضمان عدم حدوث أي تجاوزات داخل اللجان أو وجود مشاكل وعوائق خلال سير الامتحانات حيث سعت الوزارة إلى توفير بيئة امتحانية سليمة، والجدير بالذكر أن الامتحانات بدأت في 17 يناير واستمرت لمدة أسبوع، وقد انتهت يوم الأربعاء الماضي دون تسجيل أي شكاوى من جانب الطلاب في غرف عمليات الوزارة، وعلاوة على ذلك، أكد عدد من الطلاب أن مستوى الامتحانات كان مناسبًا للطالب المتوسط.

رابط الاستعلام عن نتيجة 3 اعدادي برقم الجلوس 2024

يمكنك عزيزي الطالب الاستعلام عن نتيجة 3 اعدادي برقم الجلوس 2024 من خلال تنفيذ الطريقة التالية:

الولوج إلى بوابة التعليم الأساسي أو موقع نتيجة نت.

قم بتسجيل الدخول إلى بوابة التعليم الأساسي أو إنشاء حساب جديد.

حدد بعد ذلك المرحلة التعليمية وانقر بعد ذلك على نتيجة الصف الثالث الاعدادي.

اختر اختبارات الفصل الدراسي الأول.

قم بعد ذلك بإدخال البيانات المطلوبة.

اكتب رقم الجلوس الخاص بالطالب المراد الاستعلام عنه.

انقر في النهاية على زر الاستعلام.

وستبدو النتائج بالدرجات أمامك بمجرد اعتمادها ورفعها على الموقع.

ينبغي التنويه إلى أنه يمكن للطلاب الحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي فور انتهاء عملية التصحيح والإعلان عنها، سواء عبر زيارة المدرسة والحصول عليها أو عبر موقع المدرسة على الإنترنت.