موقع نذاكر: نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالدقهلية 2024 الترم الاول بالاسم فقط أو رقم الجلوس

نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالدقهلية 2024 بالاسم فقط ورقم الجلوس، حيث بدأت التحضيرات للكشف عن نتائج الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023 – 2024 للشهادة الإعدادية في محافظة الدقهلية ضمن شهادة إتمام دراسة التعليم الأساسي، وهو الأمر الذي يثير اهتمام العديد من الطلاب وأولياء الأمور على مستوى الجمهورية.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالدقهلية الترم الاول 2024

أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة الدقهلية أنه من المتوقع إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في بداية الشهر المقبل، شهر فبراير، ومن المرجح (وفقًا للمصادر) أن يتم إعلانها يوم 4 فبراير تحديداً، بعد اعتماد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، وسيتم إجراء عدة مراجعات لضمان دقة النتائج وحماية مصلحة الطلاب.

نتيجة تالتة اعدادي محافظة الدقهلية بالاسم فقط

بدأت أعمال التصحيح لمواد الشهادة الإعدادية في محافظة الدقهلية فور الانتهاء من ماراثون الامتحانات، حيث أكد ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أن تصحيح اوراق الإجابة لامتحان اللغة العربية والرياضيات واللغة الإنجليزية قد اكتمل، وأنها حاليا في مرحلة التجميع والرصد.

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الدقهلية

نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2024 الترم الأول يتم من خلال اتباع الخطوات التالية، والتي من خلالها نوضح لكم خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الدقهلية.

توزيع درجات نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية الترم الأول 2024



مادة اللغة العربية 40 درجة .

مادة اللغة الإنجليزية 30 درجة.

مادة الدراسات الاجتماعية 20 درجة.

مادة الرياضيات تخصص 30 درجة.

مادة العلوم 20 درجة.

المجموع الكلي: 140 درجة.

متى تظهر نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه الدقهليه 2024؟

أول شهر فبراير ومن المرجح ظهورها يوم 4 فبراير وقبل بدء الفصل الدراسي الثاني.

ازاي اجيب نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه الدقهليه؟

أولاً افتح رابط بوابة النتائج الإلكترونية لمحافظة الدقهلية أو موقع نتيجة نت

ثانياً النقر على أيقونة زر النتائج.

ثم إدخال رقم جلوس الطالب.

وأخر خطوة الضغط على استعلام.

كم عدد طلاب الصف الثالث الاعدادي محافظه الدقهليه؟

شارك في امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية في الدقهلية حوالي 110 ألف طالب وطالبة أمام 635 لجنة، حيث شملت الاختبارات مواد اللغة العربية واللغات الأخرى، وهي جزء من شهادة إتمام الدراسة لمرحلة التعليم الأساسي للصف الثالث الإعدادي.

ما هي مواقع الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في الدقهلية الترم الأول

لكافة طلاب الدقهلية الذين يتطلعون للاطلاع على نتائجهم، يتاح لهم الاستعلام عبر عدة مواقع هي: موقع نتيجة دوت نت، أو موقع اليوم السابع، أو موقع البوابة الإلكترونية لمحافظة الدقهلية أو موقع نذاكر، حيث يمكن للطلاب القيام بالاستعلام عن النتيجة عبر إدخال رقم الجلوس أو اسم الطالب في البوابة الإلكترونية، وبعد ذلك يمكنهم الضغط على زر البحث للحصول على النتيجة المرتقبة.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الدقهلية اليوم السابع

فيما نشر موقع اليوم السابع، أن اللجان الفنية المسؤولة تقوم بمباشرة عمليات مراجعة دقيقة للإجابات والتأكد من صحتها،، يأتي هذا في إطار حرص الجهات التعليمية على توفير بيئة دراسية نزيهة وعادلة للطلاب، حيث يتمثل التصحيح الصحيح للاختبارات في خطوة أساسية لضمان استحقاق الطلاب للدرجات التي يستحقونها.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2024 في الدقهلية برقم الجلوس

تجدر الإشارة إلى أنه بعد انتهاء عمليات التصحيح يتوجب على الطلاب الصبر حتى تاريخ الإعلان الرسمي عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 202 والذي يكون بعد اعتمادها من قبل المحافظ، كما يمكن على الطلاب وأولياء الأمور متابعة الإعلانات الرسمية عبر وسائل الإعلام المحلية والمواقع الرسمية مثل الصفحة الرسمية لمدرية التربية والتعليم بالدقهلية على فيس بوك.

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توزيع درجات نتيجة الصف الثالث الاعدادية

وعن توزيع درجات نتيجة الشهادة الإعدادية بالدقهلية للعام الدراسي 2024:

مادة اللغة العربية: إافة 40 درجة للفصل الدراسي الأول و40 درجة للفصل الدراسي الثاني.

المجموع الكلي للمادة هو 80 درجة. مادة اللغة الأجنبية الأولى: 30 درجة للفصل الدراسي الأول و30 درجة للفصل الدراسي الثاني.

المجموع الكلي للمادة هو 60 درجة. مادة الرياضيات: 30 درجة للفصل الدراسي الأول و30 درجة للفصل الدراسي الثاني.

المجموع الكلي لمادة الرياضيات هو 60 درجة. مادة الدراسات الاجتماعية: 20 درجة للفصل الدراسي الأول و20 درجة للفصل الدراسي الثاني.

المجموع الكلي للمادة هو 40 درجة. مادة العلوم: 20 درجة للفصل الدراسي الأول و20 درجة للفصل الدراسي الثاني.

المجموع الكلي لمادة العلوم هو 40 درجة.

المجموع الكلي:

إجمالًا، 140 درجة للفصل الدراسي الأول و140 درجة للفصل الدراسي الثاني.

المجموع الكلي للعام الدراسي هو 280 درجة.

بالإضافة إلى ذلك، هناك مواد لا تؤثر في المجموع العام حيث لا تضاف له، وهي كالتالي:

مادة التربية الفنية: المجموع الكلي للمادة هو 20 درجة. مادة التربية الدينية: المجموع الكلي لمادة التربية الدينية هو 40 درجة. مادة الكمبيوتر: المجموع الكلي لمادة الكمبيوتر هو 20 درجة.

جدول امتحانات تالتة اعدادي ببمحافظة الدقهلية:-

اليوم الأول – الخميس 18 يناير:

بدأ اليوم بامتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء، وقد استمر الامتحان لمدة ساعتين ونصف، بداية من الساعة 9:00 صباحًا حتى 11:30 صباحًا.

تبع ذلك امتحان مادة التربية الدينية الذي استمر لساعة ونصف، انطلاقًا من الساعة 12:00 مساءً حتى 1:30 مساءً.

اليوم الثاني – الأحد 21 يناير:

امتحان مادة الجبر استمرت ساعتين، بدءًا من الساعة 9:00 صباحًا حتى 11:00 صباحًا.

أعقب ذلك امتحان مادة العلوم، الذي استمر لمدة ساعتين أيضًا، بداية من الساعة 11:30 صباحًا حتى 1:30 مساءً.

اليوم الثالث – الاثنين 22 يناير:

امتحان مادة الهندسة استمر لمدة ساعتين، بدءًا من الساعة 9:00 صباحًا حتى 11:00 صباحًا.

وتبع ذلك امتحان مادة الحاسب الآلي الذي استمر لمدة ساعة واحدة، بداية من الساعة 11:30 صباحًا حتى 12:30 مساءً.

اليوم الرابع – الثلاثاء 23 يناير:

امتحان مادة اللغة الإنجليزية، استمر لمدة ساعتين، بدءًا من الساعة 9:00 صباحًا حتى 11:00 صباحًا.

وتبع ذلك امتحان مادة التربية الفنية، الذي استمر لمدة ساعتين أيضًا، بداية من الساعة 11:30 صباحًا حتى 1:30 مساءً.

اليوم الخامس – الأربعاء 24 يناير:

امتحان مادة الدراسات الاجتماعية، استمر لمدة ساعتين، بدايةً من الساعة 9:00 صباحًا حتى 11:00 صباحًا.

أوائل الإدارات التعليمية بمحافظة الدقهلية

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إدارة ميت غمر

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إدارة المطرية

إدارة بلقاس

إدارة دكرنس

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إدارة طلخا

إدارة الجمالية

إدارة منية النصر

إدارة شربين

إدارة تمي الأمديد

إدارة ميت سلسيل

إدارة بني عبيد

إدارة أجا

إدارة نبروه

وإلى هُنا وعبر موقعكم البديل نتمنى للجميع النجاح والتوفيق والحصول على أعلى الدرجات في نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالدقهلية 2024 بالاسم فقط أو رقم الجلوس.