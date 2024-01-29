“اعرف نتيجتك”.. رابط بوابة التعليم الاساسي 2024 الاستعلام عن نتيجة الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي الترم الاول بالالوان

ازداد البحث عن رابط بوابة التعليم الاساسي 2024 خلال الآونة الأخيرة وذلك بعد أن أعلنت الوزارة هذا الرابط للحصول على النتائج بداية من الصف الرابع حتى الثاني الإعدادي وذلك بعد أن انتهت المديريات التعليمية من تصحيح الأوراق المطلوبة الخاصة بالامتحانات حيث تم إضافة مراجعة الامتحانات وتسجيل درجات الطلاب الذين حصلوا عليها، وتم تحميلها على الموقع الإلكتروني المخصص لإعلان النتائج.

رابط بوابة التعليم الاساسي 2024

يمكن من خلال رابط بوابة التعليم الاساسي 2024 الحصول على نتائج سنوات النقل بشكل إلكتروني ولهذا ازداد البحث عن هذا الرابط وذلك لرغبة الطلاب وأولياء الأمور في التعرف على نتائجهم، والجدير بالذكر أن قد ظهرت نتائج بعض المحافظات، ومازال الباقي في مرحلة المراجعة ورصد الدرجات، وسوف يتم رفع النتائج بمجرد ظهورها، كما أعلنت الوزارة أن النتائج ستظهر بألوان محددة للصف الرابع والخامس كالتالي:

اللون الأزرق يعني أن النتائج تتراوح ما بين 85 إلى 100 درجة.

وأما اللون الأخضر يشير إلى أن الطالب حصل على درجات تكون ما بين 65 إلى 85 درجة.

وبينما اللون يعبر على أن الطالب قد حصل على درجات ما بين 50 إلى 65 درجة.

وأما اللون الأحمر يعني أن الطالب حصل على درجات ضعيفة في المواد.

خطوات الاستعلام عن النتيجة عبر بوابة التعليم الاساسي

يمكن لأولياء الأمور والطلاب الاستعلام نتائج سنوات النقل عبر رابط بوابة التعليم الاساسي 2024 من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم بالولوج أو الدخول إلى بوابة نتائج التعليم الأساسي.

حدد بعد ذلك المراحل التعليمية لسنوات النقل.

واختر الفصل الدراسي الأول.

ادخل البيانات المطلوبة للاستعلام مثل اسم الطالب ورقم الجلوس، وينبغي إدخالها بشكل دقيق.

قم بكتابة رقم الجلوس بشكل صحيح في المكان المخصص للاستعلام.

اضغط في الختام على ” استعلام “

تأكد عزيزي الطالب من كتابة البيانات بدقة وصحة للحصول على النتائج المطلوبة.