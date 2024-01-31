اعــرف لِينك لينك نتائج السادس الإعدادي 2024 الدور الاول موقع وزارة التربية العراقية epedu gov iq results كل المحافظات

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لينك نتائج السادس الإعدادي 2024
لينك نتائج السادس الإعدادي 2024، حيث أن الصف السادس الاعدادي يعد من المراحل الإنتقالية المهمة التي لها أهمية عظمى لدى الطلبه وأولياء الأمور، كما أن وزارة التربية وفرت فرصة الاستعلام والحصول على النتيجة بكل سهولة إلكترونياً، وذلك من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية والذي يدعى نتائجنا، كما أن المرحلة الإعدادية تعد مؤشر لمستوى الطلاب الدراسي، ونسب التقدم بالنسبة للطلاب خلال الأعوام الدراسية القادمة
لينك نتائج السادس الإعدادي 2024 وموعد النتيجة
علاوة على أهمية المرحلة الإعدادية ، فإن وزارة التربية العراقية أكدت على موعد ظهور نتائج السادس الإعدادي وهو في مقتبل الأيام المقبلة، ومن المقرر أنه سيتم إعلام الطلاب فور ظهور النتيجة على مواقع التواصل الإجتماعي الخاصة بالوزارة، وذلك بعد الانتهاء من عمليات التصحيح والمراجعة والتدقيق ثم المرحلة الأخيرة لإتاحة الاطلاع على الدرجات وهي مرحلة الرصد، وأيضا في هذا السياق فإن للوزارة تبذل قصارى جهدها لتوفير وإتاحة المزيد من الخدمات للطلاب على الموقع الرسمي الخاص بها، وذلك لتوفير الوقت والجهد وتسهيل العملية التعليمية على الطلاب.
لينك نتائج السادس الإعدادي 2024
لينك نتائج السادس الإعدادي 2024 وما تم ذكره سابقًا بخصوص خدمة الاستعلام عن النتيجة إلكترونيا التي وفرتها الوزارة فإنه من السهل الحصول على النتيجة من خلال اتباع الخطوات التالية:
- في بداية الأمر يجب الدخول إلى موقع نتائجنا، والذي يعد الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية العراقية.
- ثم في الخطوة التالية يتم النزول أسفل الصفحة الرئيسية.
- وبعد ذلك يتم تحديد المحافظة التي ينتمي لها الطالب، ثم يقوم بالضغط عليها.
- ثم بعد ذلك فور اختيار المحافظة المنتمي لها الطالب، سوف تظهر الملفات بصيغة الـ pdf.
- مما ييسر على للطالب تحميل النتيجة على الجهاز الخاص به.
- أخيرًا: بعد الانتهاء من حميل الملف الخاص بالنتائج، فذلك أصبح من اليسير على الطالب فتحها والبحث عن اسمه بين القوائم الموجودة.