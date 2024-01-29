هسة.. تحميل pdd أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق 2024 الوجبة الاخيرة عبر منصة مظلتي

يبحث العديد من المواطنين بالدولة العراقية عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق 2024، فهي من الخدمات الحكومية التي تقدم إلى عدد من الفئات التي تستحق الحصول على دعم مالي بشكل شهري لكي تتمكن من توفير جميع الاحتياجات الخاصة بها دون مواجهة أي صعوبات، حيث يسهل الاستعلام عن تلك الخدمة من خلال الدخول إلى رابط منصة مظلتي بسهولة، من خلال مقالنا نقدم لكم التفاصيل الكاملة عن هذه الخدمة بشكل مفصل.

أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق 2024

يعد الكشف عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق 2024 من الأمور التي يبحث عنها الكثير من الأسر داخل الدولة العراقية، فهي إحدى الخدمات المالية التي يستفيد الجميع منها، ويمكن الاستعلام عنها كما يلي:

ادخل إلى رابط منصة مظلتي المتاحة للخدمات الحوكمة داخل العراق من هنا. يتم كتابة الرقم الوطني الخاص بالمواطن العراقي. حدد الوجبة التي تريد الاستعلام عنها. اكتب جميع البيانات التي تتعلق بها بشكل صحيح. قم بكتابة رمز التحقق، ومن ثم اضغط على زر البحث. يظهر أمامك الكشوفات الخاصة بالرعاية، عليك تحميلها من خلال زر التحميل. بعد إتمام عملية التحميل يتم الكشف عن الاسم الذي تريد أن تبحث عنه.

شروط التسجيل في الرعاية الإجتماعية

فرضت الحكومة داخل العراق عدد من الشروط التي يلزم على الجميع الإلتزام بها حتى يتم التمكن من الحصول على موافقة الحكومة على الطلب المقدم، وتكون تلك الشروط كالتالي: