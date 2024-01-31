اعـرف جدول الامتحانات التمهيدية الخارجي 2024 تبعًا لقرارات وزارة التربية العراقية

جدول الامتحانات التمهيدية الخارجي 2024 الذي أعلنت عن موعده وزارة التربية والتعليم العراقية رسميًا، كما حددت الوزارة أيضًا موعد انطلاق امتحانات نصف العام لمختلف المراحل التعليمية، وهذا في المقرر أن يكون مع بداية الامتحانات في يوم الخميس الموافق الثامن من شهر فبراير المقبل، مؤكدة على بعض التعليمات التي يجب إتباعها من قبل الطلاب داخل لجنة الامتحان.

جدول الامتحانات التمهيدية الخارجي 2024

قامت وزارة التربية العراقية بالإعلان عن جدول الامتحانات التمهيدية الخارجي 2024 لنصف العام الدراسي الجاري على أن يكون بهذا الترتيب:

أولا: المرحلة الابتدائية للمدارس العربية والكردية:

أولا في يوم الخميس الموافق الثامن من فبراير 2024 التربية الإسلامية المقرر في يوم السبت الموافق العاشر من شهر فبراير 2024 اللغة العربية / للمدارس الكردية اللغة الكردية. أما بالنسبة ليوم الأحد الموافق الحادي عشر من شهرفبراير 2024 اللغة الإنجليزية. وكذلك يوم الاثنين الموافق الثاني عشر من فبراير 2024 تكون مادة الرياضيات. ويكون يوم الثلاثاء الموافق الثالث عشر من شهرفبراير 2024 تكون مادة الاجتماعيات. وأخيرا يوم الأربعاء الموافق الرابع عشر من فبراير 2024 تكون مادة العلوم.

ثانياً: اختبارات المرحلة المتوسطة للمدارس العربية، الكردية، والتركمانية:

يوم الخميس الموافق الثامن من فبراير تكون مواد الإسلامية والعربية. أما بالنسبة ليوم السبت الموافق العاشر من فبراير فتكون مادة اللغة الإنجليزية. ويكون يوم الاحد الموافق الحادي عشر من فبراير فتكون مادة الرياضيات. وبالنسبة ليوم الاثنين الموافق الثاني عشر من فبراير فتكون مادة الاجتماعيات. وبالنسبة ليوم الثلاثاء الموافق الثالث عشر من فبراير فتكون مادة الإنسان وصحته. أما يوم الأربعاء الموافق الرابع عشر من فبراير فتكون مادة الكيمياء. وبالنسبة ليوم الخميس الموافق الخامس عشر من فبراير فتكون مادة الفيزياء. وأخيرا يوم السبت الموافق السابع عشر من شهر فبراير اللغة الكردية، اللغة التركمانية.

جدول الامتحانات التمهيدية الخارجي 2024 للمدارس الإعدادية

تم تحديد جدول المرحلة الإعدادية لكلًا من المدارس العربية وكذلك المدارس الكردية، والتركمانية على النحو التالي: