الآن استعلم على نتيجتك| نتيجة صفوف النقل 2024 الجيزة برقم الجلوس والاسم عبر gizaedu.net

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، اليوم الاثنين، ظهور نتيجة صفوف النقل 2024 الفصل الدراسي الأول إلكترونياً عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة الجيزة، ويمكن للطلاب وأولياء أمورهم معرفة النتيجة من خلال إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب أو الرقم القومي، ويأتي هذا ضمن جهود المديرية للتسهيل على الطلاب من معرفة النتائج إلكترونياً بدلاً من الذهاب للمدرسة، وسنتابع معكم من خلال موقعنا “البديل” خطوات الدخول على بوابة الجيزة مديرية التربية والتعليم للحصول على النتيجة.

نتيجة صفوف النقل 2024 الجيزة

يشهد الموقع الرسمي لبوابة مديرية التربية والتعليم بالجيزة ضغطاً ملحوظاً خلال هذه الساعات، حيث يرغب عدد كبير من أولياء الأمور والطلاب من معرفة نتائج صفوف النقل الفصل الدراسي الأول 2024 من الصف الرابع الابتدائي حتى الصف الثاني الإعدادي، ويتم هذا من خلال الخطوات الآتية:-

الدخول على رابط مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

اختر نتيجة سنوات النقل 2024.

أدخل البيانات المطلوبة منك وهي:- “رقم الجلوس والرقم القومي للطالب”.

حدد المرحلة الدراسية للطالب.

حدد الإدارة التعليمية.

وأخيراً أدخل اسم المدرسة.

وبعد ذلك اضغط على عرض النتيجة، لتظهر نتيجة الفصل الدراسي الأول 2024 للطالب في جميع المواد والمجموع الكلي للطالب.

نتيجة النقل الجيزة 2024 الترم الأول

تظهر نتيجة صفوف النقل 2024 الجيزة المرحلة الابتدائية في صورة تقديرات أو ألوان وليس درجات، فهذا هو المتبع في نظام المنظومة الجديدة، إنما المرحلة الإعدادية الصف الأول والثاني الإعدادي في صورة درجات، وتعتبر هذه النتيجة مكملة لدرجات الفصل الدراسي الثاني.

من الجدير بالذكر أن انطلت إجازة نصف العام يوم السبت الموافق 27 يناير الجاري على أن تنتهي يوم الخميس الموافق 8 فبراير المقبل.