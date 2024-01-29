✔️✔️ افـتـــحـ استعلام نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الجيزة بالاسم فقط | نتيجة الصف الثالث الاعدادي الجيزة بالاسم ورقم الجلوس

أيام قليلة تفصلنا عن اعلان نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الجيزة 2024، حيث أعلنت مديرية التربية والتعليم أن عمليات تصحيح الاوراق مازالت قائمة وفور الانتهاء من رصد ومراجعة الدرجات سيتم اعتمادها رسميا من المحافظ ورفعها عبر الموقع الرسمي للمديرية، حالة من القلق والتوتر بين الطلاب وأولياء الأمور حول اقتراب موعد ظهور نتيجة الفصل الدراسي الاول، ونرصد لكم عبر موقعنا البديل موعد الاعلان عن نتيجة الشهادة الاعدادية ورابط الاستعلام عنها.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الجيزة 2024

أدي طلاب الشهادة الاعدادية محافظة الجيزة امتحانات منتصف العام في الفترة بين 17 يناير حتى الاربعاء 24 يناير 2024 باجمالي 200 ألف و 85 طالب وطالبة داخل 698 لجنة على مستوي المحافظة، ولقد أكدت مديرية التربية والتعليم بالمحافظة استمرار عمليات تصحيح الأوراق ورصد الدرجات ومراجعتها والتي تتم بصورة دقيقة حتي يحصل كل طالب على حقوقه كاملة من الدرجات، وبعدها يكون الاعتماد بواسطة اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ورفعها عبر الموقع الرسمي للمديرية، ومن المتوقع أن يتم الاعلان عن النتيجة في نهاية الاسبوع الجاري بعد اكتمال تصحيح الاوراق واعداد الكشوف النهائية للدرجات، ويتاح للطلاب تقديم تظلم على النتيجة في المديريات والادارات التعليمية بعد اعلان النتيجة تبعا للاجراءات بشأن تقديم طلب التظلم.

توزيع درجات الفصل الدراسي الاول الشهادة الاعدادية 2024

من الجدير بالذكر أن مجموع درجات الفصل الدراسي الاول الشهادة الاعدادية 140 درجة ومثلها في الفصل الثاني، وبالتالي يكون المجموع الكلي للفصلين الدراسيين 280 درجة وتوزع درجات الترم الاول على النحو التالي:

اللغة العربية: 40 درجة.

اللغة الانجليزية: 30 درجة.

الرياضيات: 30 درجة.

العلوم: 20 درجة.

الدراسات الاجتماعية: 20 درجة.

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الجيزة 2024

يمكن لطلاب الصف الثالث الاعدادي الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الجيزة 2024 للفصل الدراسي الاول من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول على رابط مديرية التربية والتعليم محافظة الجيزة. ادخال رقم الجلوس الخاص بالطالب بصورة صحيحة. الضغط على عرض النتيجة.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي الدور الاول

بعد طول انتظار من الطلاب وأولياء الأمور تم رسميا اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الجيزة بنسبة نجاح 80.87% بعد انتهاء تصحيح الأوراق وإعداد كشوفات الدرجات وحاليا يتم رفعها على رابط مديرية التربية والتعليم بالجيزة، وتشير كافة المصادر أنها ستكون متاحة خلال ساعات قليلة برقم الجلوس فقط، وأعلنت المديرية أن النتيجة ستكون متاحة فقط عبر موقعها المعتمد من الوزارة لإعلان نتيجة الفصل الدراسي الاول الشهادة الإعدادية