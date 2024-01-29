كشوف PDF.. كشوف أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق 2024 الوجبة الاخيرة عبر منصة مظلتي

أتاحت الجهات المسؤولة كشف أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق 2024 عبر المنصة الإلكترونيّة مظلتي، فمن خلال هذه المنصة يتمكن المستعلم من التحقق من أهليته، حيث يعد برنامج الرعاية الاجتماعية إحدى أهم البرامج التنموية المطروحة من قِبل الدولة، والتي تستهدف الأسر المحتاجة ذات دخل محدود، ولقد عملت الحكومة العراقية على تخصيص ميزانية كبيرة من أجل أولئك المواطنين الفقراء، وذلك لإعانتهم على تحمل أعباء ومصاريف الحياة.

خطوات الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق 2024

أوضح مسؤول هيئة التنظيم عن برنامج الرعاية الاجتماعية كشف أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق 2024 للوجبة الأخيرة عبر موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، إذ سمحت الجهات المختصة للمتقدمين امكانية الاستعلام عن أسمائهم عبر الإنترنت، ولكي يتم إجراء ذلك يرجى اتباع التالي:

الانتقال إلى منصة مظلتي التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

إدخال الرقم الوطني الخاص بالمتقدم.

تدوين رمز التحقق الموجود على الشاشة.

الضغط على أيقونة بحث.

الانتظار قليلا حتى ظهور كشف أسماء المشمولين بالرعاية.

يمكنك تحميل الكشف من خلال النقر على خانة طباعة.

شروط الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية 2024

حتى يتسنى للمتقدم الاستفادة من دعم الرعاية الاجتماعية ينبغي توافر الشروط والمتطلبات التالية: