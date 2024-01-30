التقيل نزل خلاص .. شركة سامسونج تطرح هاتف Galaxy S23 Ultra بإمكانيات خطيرة رووعة تعرف عليها .. هيكسر الدنيا

يعتبر هاتف Samsung Galaxy S23 Ultra من أفضل هواتف شركة سامسونج ويطلق عليه الوحش، ويأتي الهاتف بكاميرات خلفية وأمامية ممتازة بالإضافة إلى شريحتين اتصال من نوع Nano Sim، ويأتي الهاتف بوزن 233 جرام والهاتف مقاوم للماء والغبار، وسوف نتعرف في هذا المقال على مواصفات وسعر هاتف سامسونج الجديد.

مواصفات هاتف Samsung Galaxy S23 Ultra

يأتي الهاتف بالعديد من المواصفات المميزة، وهي كالتالي:

الهاتف يدعم خاصية الـ NFC.

يأتي الهاتف بقلم الـ S Pen.

يأتي الهاتف بظهر من الزجاج محمي بجوريلا فيكتس 2 مع إطار من معدن الألومنيوم.

الكاميرا الأمامية تأتي بدقة 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2.

الكاميرا الخلفية تأتي بأربع كاميرات، الكاميرا الأساسية بدقة 200 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.7، أما الكاميرا الثانية فهي الكاميرا الخاصة بعمل الزوم الـ Periscope، وتأتي بدقة 10 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/4.9، والكاميرا الثالثة تأتي بدقة 10 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4، والكاميرا الرابعة تأتي بدقة 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2.

تأتي البطارية بسعة قدرها 5000 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع بقوة 45 واط.

يتوفر الهاتف بأكثر من إصدار من الذاكرة العشوائية.

يدعم الهاتف شبكات الاتصال الجيل الثاني والثالث والرابع والخامس.

الهاتف لا يدعم إمكانية زيادة المساحة التخزينية عن طريق كارت ميموري.

سعر هاتف Samsung Galaxy S23 Ultra

يأتي هاتف سامسونج الجديد في السوق المصري بسعر يبدأ من 48 ألف جنيه مصري.