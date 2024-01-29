نتيجة.نت: ازاي تجيب نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالبحيرة (نتيجة الشهادة الاعدادية) برقم الجلوس أو بالاسم؟

إذا كنت ترغب في معرفة نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2024 محافظة البحيرة، فهناك عدة طرق يمكنك من خلالها الحصول عليها بكل سهولة فور ظهورها.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالبحيرة

سوف نتعرف من خلال هذه المقالة على موقع البديل، على طريقة الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية بالبحيرة برقم الجلوس او الاسم فقط أيضًا نتعرف على موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2024 البحيرة بالاسم فقط ورقم الجلوس.

الطريقة الأولى هي عن طريق موقع مديرية التربية والتعليم في محافظة البحيرة

للقيام بذلك، اتبع الخطوات التالية:

اذهب إلى موقع مديرية التربية والتعليم في محافظة البحيرة. اضغط على علامة التبويب “نتائج الطلاب”. اضغط على “نتيجة الشهادة الإعدادية”. أدخل رقم جلوسك في المكان المخصص لذلك. اضغط على “بحث”.

ستظهر لك صفحة بها نتيجة امتحاناتك فور ظهورها.

الطريقة الثانية هي عن طريق موقع نتيجة نت

للقيام بذلك، اتبع الخطوات التالية:

اذهب إلى موقع نتيجة نت natiga4dk.net. اختيار محافظة البحيرة. اضغط على “نتيجة الشهادة الإعدادية”. حدد محافظة البحيرة من القائمة المنسدلة. أدخل رقم جلوسك في المكان المخصص لذلك. اضغط على “بحث”.

ستظهر لك صفحة بها نتيجة امتحاناتك فور ظهورها.

الطريقة الثالثة هي عن طريق تطبيق نتيجة نت على الهاتف المحمول.

للقيام بذلك، اتبع الخطوات التالية:

افتح تطبيق نتيجة نت على هاتفك المحمول. اضغط على “نتيجة الشهادة الإعدادية”. حدد محافظة البحيرة من القائمة المنسدلة. أدخل رقم جلوسك في المكان المخصص لذلك. اضغط على “بحث”.

ستظهر لك صفحة بها نتيجة امتحاناتك ضمن نتيجة الصف الثالث الاعدداي محافظة البحيرة 2024.

ملاحظة:

من المتوقع أن يتم الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة البحيرة خلال الأسبوع الثاني من إجازةنصف العام.

هناك مصادر تقول أن ظهور نتيجة 3 اعدادي بالبحيرة سوف تكون يوم 3 فبراير، وعلى الأرجح نؤكد من جانبنا صحة هذه المصادر، حيث أن نتائج الشهادة الاعدادية في مختلف المحافظات تظهر في ذلك التوقيت من كل عام.

قد يتم الإعلان عن النتيجة قبل ذلك في حال الانتهاء من إعدادها من حيث عمليات الرصد والتصحيح.

نسبة النجاح مرتفعة وتواشك نسبة النجاح في العام الماضي للإعدادية العامة والتي بلغت 78.6%.

توزيع درجات نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة الترم الأول 2024



مادة اللغة العربية 40 درجة .

مادة اللغة الإنجليزية 30 درجة.

مادة الدراسات الاجتماعية 20 درجة.

مادة الرياضيات 30 درجة.

مادة العلوم 20 درجة.

المجموع الكلي للفصل الدراسي الأول: 140 درجة.

المجموع الكلي للفصل الدراسي الثاني: 280 درجة.

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كما ننصح بمتابعة الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة لتلقي آخر المستجدات حول نتيجة الشهادة الإعدادية البحيرة / نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالبحيرة بالاسم فقط ورقم الجلوس.