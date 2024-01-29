ظهرت “إعدادية محافظة الجيزه” رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 الجيزة بالاسم ورقم الجلوس

كشف مديرية التربية والتعليم بالجيزة بأنه سيتم إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 الجيزة الترم الأول خلال ساعات عقب اعتمادها من قبل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وقد انطلقت امتحانات الفصل الدراسي الأول في المحافظة يوم 17 يناير الجاري واستمرت حتى يوم الأربعاء الموافق 24 من الشهر نفسه، وسنتابع معكم من خلال موقعنا “البديل” رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الجيزة الترم الأول.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 الجيزة

بدأت أعمال تصحيح أوراق إجابات الطلاب فور الانتهاء من الامتحانات، وقد شددت الوزارة على الدقة المتناهية في التصحيح لحصول كل طالب على حقه، ويذكر أن وصل عدد الطلاب المتقدمين في الشهادة الإعدادية بالجيزة 2024 إلى نحو 200 ألف و 85 طالب وطالبة في 698 لجنة امتحانية، ومرت الامتحانات بسلام تام ولم ترد أي شكاوى على وجود حالات غش بين الطلاب أو من صعوبة أي امتحانات

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الجيزة

تفعل مديرية التربية والتعليم بالجيزة رابط إلكتروني للحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 الجيزة فور رفعها على رابط المديرية، وهناك خطوات معيمة للحصول على النتيجة وهي:-

الدخول عبر الرابط الإلكتروني لمديرية التربية والتعليم محافظة الجيزة.

أدخل البيانات المطلوبة منك بشكل صحيح.

أدخل رقم الجلوس الخاص بالطالب.

وأخيراً اضغط على عرض النتيجة، لتظهر لك درجات الطالب في جميع المواد والمجموع الكلي.

من الجدير بالذكر أن يصل المجموع الكلي للفصل الدراسي الأول إلى نحو 140 درجة، وهذه النتيجة ليست نهائية أو محدده لرسوب الطالب أو نجاحه لأنها مكملة لنتيجة الفصل الدراسي الثاني.