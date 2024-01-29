لينك موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة: ظهرت نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الجيزة بنسبة نجاح 80.87%

لينك موقع البوابة الإلكترونية مديرية التربية والتعليم بالجيزة للحصول على نتيجة تالتة اعدادي،،،، بعد أن قام اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، اعتماد نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/2024 لطلاب الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح بلغت 80.87%، وذلك بحضور أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الجيزة البوابة الالكترونية

حيث أدى طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة امتحانات الفصل الدراسي الأول في مواد مختلفة، بما في ذلك اللغة العربية والخط، والجبر والإحصاء، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، والهندسة، واللغة الأجنبية، والتربية الدينية، والعلوم، والتربية الفنية، والدراسات الاجتماعية، والتربية الرياضية (خاص بمدرسة السعيدية)، وبلغ إجمالي عدد الطلاب 200 ألف و85 طالبًا، وذلك داخل 698 لجنة امتحانية على مستوى المحافظة.

لينك موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة نتيجة تالتة اعدادي بالجيزة

https://www.gizaedu.net

اذهب إلى موقع مديرية التربية والتعليم في محافظة البحيرة. اضغط على علامة التبويب “نتائج الطلاب”. اضغط على “نتيجة الشهادة الإعدادية”. أدخل رقم جلوسك في المكان المخصص لذلك. كما يمكن كتابة الاسم فقط. اضغط على “بحث”.

ستظهر لك صفحة بها نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الجيزة برقم الجلوس أو الاسم .

www.giza.gov.eg بإدخال رقم الجلوس موقع وزارة التربية والتعليم محافظة الجيزة برقم الجلوس اليوم السابع

بالنسبة لمجموع درجات الفصل الدراسي الأول بنتيجة الشهادة الإعدادية / نتيجة الصف الثالث الاعدادي، فهو 140 درجة للفصل الدراسي الأول و140 درجة للترم الثاني، وبالتالي يصبح المجموع الكلي للشهادة الإعدادية 280 درجة بالفصلين الدراسيين. وتُتاح الفرصة للطلاب الراغبين في تقديم تظلم على النتيجة بعد إعلانها، حيث يمكنهم تقديم طلبات التظلم في الإدارات والمديريات التعليمية وفقًا للإجراءات المحددة المتعلقة بتقديم طلب التظلم.

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موقع البديل يتمنى لكم النجاح والتوفيق في نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الجيزة.