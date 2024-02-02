اعـــرف رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2024 اليوم السابع بالاسم ورقم الجلوس كافة المدريات التعليمية

يترقب الطلاب اعلان نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية حيث تسود حالة من التوتر والقلق بين الطلاب والأهالي بعد اقتراب اعلان النتيجة، حيث أنتهت اختبارات نصف العام يوم الاربعاء الماضي 24 يناير حيث استمرت لمدة أسبوع كامل وبدات رسميا إجازة منتصف العام والتي تبدأ في 27 يناير وتنتهي في 9 فبراير القادم وفقا للجدول الزمني المعلن من وزارة التربية والتعليم، ويتساءل الطلاب عن موعد ظهور نتائج الفصل الدراسي الاول الشهادة الاعدادية في محافظة الدقهلية، وهذا ما نحاول الاجابة عليه خلال موقعنا البديل فتابعوا معنا.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2024

انتهت امتحانات منتصف العام للشهادة الاعدادية في محافظة الدقهلية يوم 24 يناير وبعدها بدأت فورا عمليات التصحيح داخل المراكز المجهزة لمحاولة ظهور النتيجة في أقرب وقت ممكن، وتقدم لدخول الاختبار نحو 110 ألف طالب وطالبة موزعين على 635 لجنة بجميع الادارات التعليمية.

بعد انتهاء الامتحانات بدات عمليات التصحيح داخل مراكز الكنترول بجميع الادارات التعليمية وجاري حاليا رصد ومراجعة درجات الطلاب، وبعدها يتم اعداد الكشوفات النهائية للدرجات ثم اعتماد اللواء ناصر شحاته محافظ الدقهلية النتيجة ورفعها عبر الموقع الالكتروني الخاص بمديرية التربية والتعليم لتكون متاحة لجميع الطلاب قبل نزولها بالمدارس، ومن المتوقع أن تعلن النتيجة خلال أيام قليلة في نهاية الاسبوع الحالي ولا داعي للقلق والتوتر فتشير عدد من المصادر أن نسب النجاح مرتفعة مقارنة بالأعوام الأخيرة.

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية

كشفت مديرية التربية والتعليم عن رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية والتي سيتم تفعيله بعد اعلان النتيجة مباشرة، ويكون متاحا لكافة الطلاب للحصول على نتيجة الفصل الدراسي الاول وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية: