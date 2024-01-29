ازاي تجيب نتيجة الشهادة الاعدادية بالفيوم 2024 الترم الاول بالاسم فقط أو رقم الجلوس؟

نتيجة الشهادة الاعدادية بالفيوم 2024 برقم الجلوس والاسم فقط،،، محافظ الفيوم يعتمد نتيجة الصف الثالث الاعدادي في أقل من 72 ساعة..

انتهت امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بمحافظة الفيوم يوم الأربعاء الموافق 24 يناير 2024، وبدأت أعمال التصحيح ورصد الدرجات بعدها مباشرة،، ووفقًا للتوقعات، من المقرر أن تعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بالفيوم خلال الأسبوع الجاري.

نتيجة الشهادة الاعدادية بالفيوم الترم الاول 2024

وبعد اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم بالاسم 2024، سيتم الإعلان عنها عبر موقع مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة الفيوم، ويمكن للطلاب الحصول على النتيجة بالاسم فقط أو رقم الجلوس.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالفيوم بالاسم فقط

لاستخراج نتيجة تالتة اعدادي بالفيوم بالاسم فقط، قم باتباع الخطوات التالية:

ادخل إلى موقع نتيجة دوت نت. اختر محافظة الفيوم من قائمة المحافظات المعروضة. اضغط على أيقونة “الاستعلام عن نتائج الطلاب”. حدد “الشهادة الإعدادية” من القائمة المنسدلة. حدد “الفصل الدراسي الأول” من القائمة المنسدلة. اكتب اسم الطالب في الخانة المخصصة لذلك. اضغط على زر “بحث”.

ستظهر لك نتيجة الطالب بعد ثوانٍ معدودة (فور ظهورها).

نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالفيوم برقم الجلوس

لاستخراج نتيجة شهادة الاعدادية محافظة الفيوم برقم الجلوس، قم باتباع الخطوات التالية:

ادخل إلى موقع مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة الفيوم أو موقع أخبار الفيوم ثانية بثانية. اضغط على أيقونة “الاستعلام عن نتائج الطلاب”. حدد “الشهادة الإعدادية” من القائمة المنسدلة. حدد “الفصل الدراسي الأول” من القائمة المنسدلة. اكتب رقم الجلوس للطالب في الخانة المخصصة لذلك. اضغط على زر “بحث”.

ستظهر لك نتيجة الطالب بعد ثوانٍ معدودة (فور ظهورها).

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توزيع الدرجات

المجموع الكلي للصف الثالث الإعدادي 2024 يبلغ إجمالي الدرجات النهائية في نهاية العام 280 درجة، وتكون درجة النجاح من 140 درجة، وتُوزع الدرجات بواقع 140 درجة لكل فصل دراسي. وفيما يلي توزيع درجات المواد الدراسية في الفصل الدراسي الأول: اللغة العربية: 40 درجة.

اللغة الإنجليزية: 30 درجة.

الدراسات الاجتماعية: 20 درجة.

الجبر: 15 درجة.

الهندسة: 15 درجة.

العلوم: 20 درجة.

نتيجة اعدادية الفيوم

تجدر الإشارة أنه تم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية لعام 2023 بمحافظة الفيوم، يوم السبت الموافق 3 يونيو 2023، بنسبة نجاح بلغت 79.1%، وذلك بحضور الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم.

وبلغ عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الشهادة الإعدادية بالفصل الدراسي الثاني لعام 2022/2023، بلغ 64 ألفاً و332 طالباً وطالبةً، نجح من بينهم 50 ألفاً و 34 طالباً وطالبةً، بنسبة نجاح بلغت 79.1 %، وحصل 126‪ طالباً وطالبةً على الدرجة النهائية.

وتقدم محافظ الفيوم التهنئة للطلاب الناجحين، متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح في حياتهم العلمية والعملية.

أخبار الفيوم ثانية بثانية

كما ننصح الطلاب وأولياء الأمور بمتابعة صفحة مديرية التربية والتعليم على الفيس بوك لمعرفة كل جديد حول نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الاول 2024 محافظة الفيوم.

موقعكم موقع البديل يتمنى لكم النجاح والتوفيف في نتيجة الصف الثالث الاعدادي الفيوم بالاسم فقط ورقم الجلوس، ونتمنى لكم الحصول على أعلى الدرجات، كما نتمنى لكم إجازة نصف عام سعيدة.