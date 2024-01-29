نتائج المتوسطة results لينك نتائج الثالث متوسط دور أول 2024 بالعراق

ساعات معدودة وتُصبح نتائج الثالث متوسط الدور الأول هي الشغل الشاغل للعديد من الطلاب والطالبات في جميع محافظات العراق، فضلاً عن أن هذه المرحلة هي من أهم المراحل الدراسية التي يمر بها الكثير من الطلبة، وتقوم الوزارة برفعها عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية وكذلك موقع نتائجنا الإلكتروني، ويمكن الإستعلام عن النتائج الخاصة بكل دور وكل محافظة، وفقًا لمجموعة من الخطوات التي نوضحها لكم في السطور التالية.

خطوات استخراج نتائج الثالث المتوسط دور أول

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم القيام بإستخراج نتائج الثالث متوسط الدور الأول، وفقًا لما يلي:-

أن يتم الذهاب إلى موقع وزارة التربية العراقية الرسمي.

بعد ذلك يتم إدخال رمز التحقق المرئي في الخانة الخاصة بذلك.

تحديد المحافظة التي ينتمي إليها الطالب.

تحديد الصف الدراسي بعد ذلك.

ليتم تحديد الدور الدراسي سواء كان الأول أو الثاني.

الضغط على أيقونة “استخراج”.

ليتم عرض النتيجة في النهاية بكل سهولة.

استخراج نتائج المتوسط موقع نتائجنا

ويمكن كذلك القيام بإستخراج كشوفات نتائج المتوسطة عبر موقع نتائجنا التي جاء وفقًا للنحو الأتي:-