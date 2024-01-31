“لعشاق البرامج الثقافية” تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك National Geographic عبر النايل سات

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك من الترددات التي يبحث عنها العديد من محبي الطبيعة والاستكشاف والبرامج الثقافية، حيث أن القناة تعتبر من أشهر القنوات التي تهتم بنشر الموضوعات العلمية والترفيهية والموضوعات الخاصة بالطبيعة المدبلجة باللغة العربية، إضافة إلى ذلك أنها مميزة بباقاتها المختلفة من الأفلام الوثائقية، حيث تبث برامج متنوعة ذات طابع شيق ومختار بعناية، وحازت القناة علي شعبية واسعة في نطاق كبير حول العالم حيث أنها توجد في 162 دولة بالإضافة إلى نطقها لـ27 لغة.

مميزات قناة ناشيونال جيوغرافيك

تتمتع القناة بالكثير من المميزات التي جعلتها تكتسب شهرة واسعة في نطاق شامل على مستوى العالم ومن هذه المميزات:

تميز القناة بنشرها لمحتوى يساعد في رفع الوعي والإدراك لدي المشاهدين.

تبث القناة برامج مختلفة ذات طابع مميز وجذاب وتثقيفي بالأخص شهرتها للبرامج التوثيقية.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على الأقمار الصناعية

توجد القناة على عدة أقمار صناعية كالقمر الصناعي نايل سات، وعرب سات وهذه الترددات:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد الخاص بالقناة: 12467.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل ترميز القناة: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: ⅔.

التشفير يكون في الوضع: المفتوح.

تردد آخر للقناة كالتالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد الخاص بالقناة: 11411.

معدل الاستقطاب : افقي.

معدل الترميز: 30000.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

برامج قناة ناشيونال جيوغرافيك 2024

من المميز في القناة عرضها لمجموعة مختلفة ومختارة بعناية من البرامج التثقيفية المدبلجة باللغة العربية والتي ساهمت في جذب انتباه المشاهدين ومن أهم هذه البرامج: