أعلنت وزارة التربية والتعليم موعد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة القاهرة الترم الأول

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية في القاهرة، تُعد الشهادة الإعدادية من أهم الشهادات التعليمية، حيث يحرص جميع الطلاب على الحصول عليها بنجاح، فهي شرط أساسي للالتحاق بالتعليم الثانوي العام أو الفني، لشهادة الإعدادية، تلك اللحظة التي ينتظرها جميع الطلاب في الصف الثالث الإعدادي بفارغ الصبر، فهي المحطة التي تحدد مستقبلهم الدراسي، وتبدأ رحلتهم نحو التعليم الثانوي، ومن خلال الأسطر التالية نبين طريقة الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية.

موعد نتيجة الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الأول بالقاهرة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، اليوم الثلاثاء الموافق 30 يناير 2024، أنها قد اعتمدت نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023-2024 بنسبة نجاح 78.4 %، هذا وقد بلغ عدد المتقدمين للامتحان 190027 طالب وطالبة، حيث حضر منهم 186266 طالب وطالبة، ونجح منهم 145947 طالب وطالبة.

ومن جانبه أيضا اعتمد محافظ القاهرة النتيجة الخاصة بامتحانات الصم وضعاف السمع، وقد بلغت نسبة نجاحهم 96 %، كما اعتمد نتيجة إعدادية المكفوفين بنسبة نجاح 100 %، وتم اعتماد نتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح 89.6 %، ونتيجة إمتحانات الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 74 %.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول في القاهرة

يمكن الاطلاع على نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمجرد إعلانه على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول على الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم.

اضغط على نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2023 – 2024.

قم بإدخال رَقَم الجلوس الخاص بالطالب.

اضغط على زر “استعلام”.

سوف تظهر النتيجة على الشاشة، والتي تتضمن البيانات الخاصة بدرجات الطالب.