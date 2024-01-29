إزاي تجيب نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالقاهرة 2024 الترم الاول بالاسم فقط أو رقم الجلوس ؟

قالت مصادر مطلعة، إن ظهور نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالقاهرة 2024 بالاسم فقط أو رقم الجلوس الترم الاول سوف يكون خلال 48 ساعة من الآن.

إزاي تجيب نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالقاهرة 2024 ؟

أولاً افتح أي موقع من مواقع عرض نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة، ثم أكتب الاسم أو رقم الجلوس الخاص بالطالب، يمكن الوصول إلى موقع نتيجة صف الثالث اعدادي قاهرة من جوجل.

موقع مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة القاهرة

موقع نتيجة نت

موقع نتيجة بوك

موقع بوابة التعليم الأساسي

موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 محافظة القاهرة

بعد ظهور النتيجة، يمكن للطلاب الحصول عليها من خلال أحد المواقع المذكورة أعلاه، باتباع الخطوات التالية:

ادخل إلى الموقع الإلكتروني. اضغط على أيقونة “الاستعلام عن نتائج الطلاب”. حدد “الشهادة الإعدادية” من القائمة المنسدلة. حدد “الفصل الدراسي الأول” أو “الفصل الدراسي الثاني” من القائمة المنسدلة.. اختر الترم الاول. اكتب رقم الجلوس للطالب في الخانة المخصصة لذلك. اضغط على زر “بحث”.

فور ظهورها ستظهر لك نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالاسم فقط محافظة القاهرة بعد ثوانٍ معدودة.

الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي بمحافظة القاهرة عبر الهاتف

يمكن للطلاب الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة عبر الهاتف، وذلك من خلال الاتصال على أحد الرقمين التاليين:

09000100 من أي خط أرضي.

من أي خط أرضي. 5757 من أي هاتف محمول.

ويتم الاستعلام عن النتيجة عن طريق اتباع الخطوات التالية:

اتصل على أحد الرقمين المذكورين أعلاه. اضغط على رقم 2 للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية. ادخل رقم جلوس الطالب. اضغط على زر الإرسال.

كما يمكن للطلاب الاستعلام عن النتيجة من خلال المحادثة الآلية على موقع مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة القاهرة، وذلك باتباع الخطوات التالية:

ادخل إلى الموقع الإلكتروني. اضغط على أيقونة “الاستعلام عن نتائج الطلاب”. حدد “الشهادة الإعدادية” من القائمة المنسدلة. حدد “الفصل الدراسي الأول” أو “الفصل الدراسي الثاني” من القائمة المنسدلة. اكتب رقم الجلوس للطالب في الخانة المخصصة لذلك. اضغط على زر “الاستعلام”.

مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالقاهرة

هي الجهة المسؤولة عن الإشراف التربوي على العملية التعليمية في محافظة القاهرة، وتشمل الإدارات التعليمية التابعة لها جميع مدارس المحافظة الحكومية والخاصة.

تشرف على جميع مدارس التعليم العام في محافظة القاهرة، وتضم 14 إدارة فرعية، منها:

إدارة الساحل التعليمية

إدارة المعادي التعليمي ة

إدارة مصر الجديدة التعليمية

إدارة الشروق التعليمية

إدارة الخليفة و المقطم التعليمية

إدارة غرب مدينة نصر التعليمية

إدارة غرب القاهرة التعليمية

إدارة الوايلي التعليمية

إدارة شرق مدينة نصر التعليمية

إدارة شرق القاهرة التعليمية

إدارة حلوان التعليمية

إدارة المرج التعليمية

إدارة المطرية التعليمية

متى تظهر نتيجة 3 اعدادي القاهرة

حسب تصريحات السيد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، من المقرر أن يتم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة خلال الأسبوع الجاري، وذلك بعد الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات، وبعد اعتماد النتيجة، سيتم الإعلان عنها عبر موقع مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة القاهرة، ويمكن للطلاب الحصول على النتيجة بالاسم فقط أو رقم الجلوس.

وحتى الآن، لم يتم تحديد موعد محدد لإعلان النتيجة، ولكن من المتوقع ظهور نتيجة 3 اعدادي القاهر خلال الساعات القليلة المقبلة وتحديداً خلال 48 ساعة، بعد أن ظهرت نتيجة اعدادية الجيزة وواشكت نتيجة اعدادية الاسكندرية على الظهور.

نسبة النجاح في نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة للعام الماضي اعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022/2023 بنسبة نجاح بلغت 83 %، وذلك يوم السبت الموافق 3 يونيو 2023، وقد وبلغ عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الشهادة الإعدادية بالفصل الدراسي الثاني لعام 2022/2023، بلغ 186 ألفاً و273 طالباً وطالبةً، نجح من بينهم 150 ألفاً و653 طالباً وطالبةً، بنسبة نجاح بلغت 83 %، وحصل 34 طالباً وطالبةً على الدرجة النهائية في الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة، وتقدم محافظ القاهرة التهنئة للطلاب الناجحين، متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح في حياتهم العلمية والعملية.

توزيع الدرجات