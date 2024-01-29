بعد اعتمادها بنسبة 80.87%.. نتيجة الشهادة الاعدادية الجيزة 2024 الترم الأول برقم الجلوس والاسم

الطلاب والطالبات يبحثون في الوقت الحالي عن لينك نتيجه الصف الثالث الاعدادي، حيث البحث قائم عن نتيجة الشهادة الاعدادية الجيزة وعن نتيجه الشخادة الإعدادية محافظة القاهرة والشرقية ودمياط وباقي المحافظات في الجمهورية، وفي تقرير اليوم نوضح لكم آخر أخبار النتيجة، والمحافظات التي ظهرت النتيجة بها، فضلًا تابعوا معنا.

نتيجة الشهادة الاعدادية الجيزة 2023/2024

قام اليوم معالي محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد النتيجة الخاصة بالصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الأول، حيث بلغت نسبة النجاح في المحافظة 80.87%، وذلك في حضور عدد من السادة المسؤولين، حيث حضر الاعتماد مدير المديرية بالجيزة أشرف سلومة، حيث الحد الأدنى للنجاح جائوا حوالي 152 ألف طالب وحوالي 973، وتم اعتماد النتيجة أيضًا بالقسم المهني 96.85%، بينما نتيجة مدارس الصم وضعاف السمع 100%، أما المكفوفين جاءت النتيجة بنسبة 92.59%.

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية الجيزة 2024

بمجرد أن تظهر النتيجة على الطلاب بإمكانهم الاستعلام بكل سهولة عن النتيجة بالاسم ورقم الجلوس الخاص بهم، حيث كل ما عليهم السير على الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع نتيجة نت المتاح للطلاب والموجود على شبكة الإنترنت، أو موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

المتاح للطلاب والموجود على شبكة الإنترنت، أو بالجيزة. اختيار محافظة الجيزة، ومن ثم إدخال بيانات الطلاب ومن ثم الاستعلام عن النتيجة.

علمًا بأن نتيجة الصف الثالث الإعدادي في غالبية المحافظات لم تظهر بعد، حيث انتهى الطلاب بالأمس القريب من الامتحانات الخاصة بهم، وتُجرى في الوقت الحالي أعمال التصحيح والمراجعة والرصد في الكنترولات المركزية، وبمجرد الانتهاء من النتيجة، يقوم محافظ كل نتيجة باعتمادها وإعلانها على الطلاب والطالبات.