نتيجة نت.. ظهور رابط استخراج نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 برقم الجلوس محافظة الجيزة عبر موقع وزارة التربية والتعليم

يعد الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 من أهم الموضوعات التي يبحث عنها الكثير من أولياء الأمور، فهي تعد هامة بالنسبة إليهم لأنها تساعدهم في التعرف على معدلات الأبناء في اختبارات الترم الأول، حيث يتم الإعلان عن هذه النتيجة من خلال الموقع الرسمي الذي يتبع وزارة التعليم المصرية، لذلك في حال كنت تحتاج إلى التعرف عنها فقط تابع المقال معانا.

نتيجة الشهادة الاعدادية 2024

يوجد عدد من الخطوات هي التي تساعد الطلاب وآبائهم في التعرف على نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 فهي من النتائج التي يتم الإعلان عنه فور الإنتهاء من عمليات التصحيح بشكل كامل، وتكون تلك الخطوات كما يلي:

ادخل هنا لكي تدخل على بوابة النتيج التعليمية التابع لموقع الوزارة. قم باختيار الأيقونة الدراسية التي توجد فيها المرحلة الإعدادية. اختر الفصل الدراسي الأول. يتم تحديد العام الدراسي الحالي. اكتب جميع بيانات الالب ومنها الاسم وكذلك رقم الجلوس. اضغط على زر البحث بعد التأكد من البيانات. تظهر النتيجة بعد التحميل مفصلة تحتوي على جميع بيانات الطالب.

موعد بدء الفصل الدراسي الثاني 2024

يتساءل أيضً منذ انتهاء امتحانات الترم الأول عن الموعد المعلن عنه من قبل وزارة التعليم لكي يتم بدء الفصل الثان الدراسي فيه، حيث إن هذا الموعد يكون كما يلي:

من المقرر أن يتم الإنتهاء من الإجازة الحالية خلال يوم الخميس الـ 8 من الشهر القادم كما تنص عليه الخطة الدراسية لهذا العام.

يتم البدء في الفصل الثاني في يوم الـ 10 من فبراير للشهر الجاري.

يظل الفصل الدراسي الثاني قائمًا حتى اليوم الثلاثين من شهر مايو لعام 2024.

يتم بدء اختبارات الدبلومات النهائية في اليوم الأول من يونيو القادم.

أما اختبارات الثانوية العامة للعام الحالية تكون في يوم الخامس عشر من شهر يونيو 2024.

من الجدير بالذكر أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2024/2023 للشهادة الإعدادية العامة يبلغ عددهم 116 ألف و689 طالبًا وطالبة موزعينها 627 لجنة بـ 18 إدارة تعليمية.