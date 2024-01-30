Here “هات نتيجتكَـ” نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الجيزة 2024 الترم الأول بالاسم ورقم الجلوس بعد اعتمادها موقع مديرية التربية والتعليم

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الجيزة 2024، بحث مكثف من جانب الطلبة والطالبات وأولياء الأمور في كافة المناطق بمحافظة الجيزة الآن عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الجيزة 2024، خاصة بعد أن تم اعتماد النتيجة من جانب السيد المحافظ، حيث انتهت كنترولات التصحيح من إعداد كشوفات نتائج الطلاب بعد التأكد من التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات الخاصة بالطلبة والطالبات على مستوى جميع المدارس بالمحافظة، وإليكم من خلال السطور القادمة من هذا المقال عبر موقع البديل الطرق والخطوات اللازم اتباعها للاستعلام عن النتيجة بالاسم أو رقم الجلوس.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الجيزة 2024

شهدت الدقائق القليلة الماضية اعتماد السيد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الجيزة 2024 الفصل الدراسي الأول والتي جاءت بنسبة نجاح مرتفعة بلغت (80.87%)، وأشار سيادته إلى أن إجمالي عدد الطلبة والطالبات الذين تقدموا لأداء امتحانات الترم الأول نحو 189,766 بكافة الإدارات التعليمية، وبلغ عدد الطلبة والطالبات الذين حصلوا على الحد الأدنى للنجاح نحو 152,973، وأشار أيضاً إلى أن إدارة تعليم الهرم جاءت في المرتبة الأولى تليها إدارة الدقي ثم العجوزة ثم 6 أكتوبر والشيخ زايد، فيما أعتمد اللواء أحمد راشد أيضاً نتيجة المهني وجاءت بنسبة نجاح 96.85%.

رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2024 الجيزة

تم تفعيل رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الجيزة 2024 الفصل الدراسي الأول أمام جميع الطلبة والطالبات وأولياء الأمور للاستعلام عن النتيجة بكل سهولة وذلك من خلال الخطوات البسيطة التالية:-

أولًا: الدخول إلى موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة أو موقع نتيجة نت .

أو . ثانيًا: اختيار نتيجة الشهادة الاعدادية لعام 2023/2024.

ثالثًا: إدخال رقم جلوس الطالب أو اسمه.

رابعًا: الضغط على عرض النتيجة.

تتيح مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة إمكانية استعلام درجات الطلاب في جميع المواد وكذلك التعرف على مجموع الطالب الكلي من خلال موقعها الإلكتروني وبشكل مجاني، ولكن حتى هذه اللحظة لم يتم رفع النتائج على الموقع ولكن خلال ساعات قليلة ستكون كل النتائج متاحه لجميع الطلاب على مستوى كل الإدارات التعليمية المختلفة.

حتى هذه اللحظة ما زال البحث مستمر من جانب الطلبة والطالبات وأولياء الأمور حول نتيجة الصف الثالث الاعدادي الفصل الدراسي الأول للعام 2023-2024، ولكن لم يتم حتى الآن رفع النتائج عبر موقع مديرية التربية والتعليم الإلكتروني ويمكن فقط للطلاب الاستعلام عن النتائج من خلال أرقام التليفون التي أعلنتها المديرية التعليمية بالمحافظة وهي: