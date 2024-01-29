“خش شوف نتيجتك بسرعة”.. ظهرت الان نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الجيزة بالاسم ورقم الجلوس.. الف مبروك للجميع!!

ينتظر العديد من أولياء الأمور وطلاب الشهادة الإعدادية ميعاد ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية، خصوصاً بعد مرور وقت كبير على الإنتهاء من كافة امتحانات نصف السنة في مديريات محافظة القاهرة، والتي انتهت في يوم 24 يناير من عام 2024.

تصريحات مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة

وفي ضوء ذلك صرحت مديرية التربية والتعليم في محافظة القاهرة، أن عمليات تصحيح ومراجعة امتحانات الشهاده الاعداديه مازلت مستمرة حتى الآن، وأضافت أن بعد الإنتهاء من عمليات التصحيح، والمراجعة سيتم الإعلان عن النتيجة فوراً.

وفيما أكدت بعض المصادر في مديرية التربية والتعليم أن عمليات تصحيح أوراق امتحانات الشهاده الاعداديه تجري وفق قوانين محكمة، وتتم بشكل عادل، حيث يعمل المصححون على تصحيح كل ما كتبه الطلاب في الورقة الأمتحانية، وذلك حتى يحصل جميع الطلاب على حقهم كاملاً, وأكد أيضاً أنه بمجرد الإنتهاء من عمليات التصحيح والمراجعة ،سيتم الإعلان عن النتيجة برقم الجلوس محافظة القاهرة على بوابة التعليم الأساسي لمحافظة القاهرة.

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية

أكدت بعض المصادر الرسمية في مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة أن الإعلان عن نتيجة الشهادة الاعدادية واعتمادها هو أمر تابع لمحافظ القاهرة السيد اللواء خالد عبد العال، وليس لوزير التربية والتعليم أي مسؤولية بها، وأكد أنه سيتم ظهور النتيجة برقم الجلوس محافظة القاهرة على بوابة التعليم الأساسي بمحافظة القاهرة، وذلك عبر الرابط التالي، يجب العلم أن المجموع الكلي مواد الشهادة الإعدادية هو 280 درجة ، وهي مقسمة على ترمين، ليكون مجموع الترم الواحد 140.

طريقة الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2024