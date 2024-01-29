“نتيجة نت” الآن ظهرت نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الجيزة الترم الأول 2024 موقع بوابة التعليم الأساسي

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي ترم أول بمحافظة الجيزة، حيث تم إعتماد نتائج الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023/2024 في محافظة الجيزة، من قبل اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بحضور أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، و بلغت نسبة النجاح في هذا الفصل 80.87%، وشارك في الامتحانات إجمالاً 189 ألف و766 طالب في الإدارات التعليمية بالمحافظة، وحصل 152 ألف و973 طالب على الحد الأدنى للنجاح، ومن خلال التقرير التالى نقوم بتقديم المعلومات الكاملة التى من خلالها تتعرف على كيفية الاستعلام عن نتائج الصف الثالث الإعدادي ترم أول بمحافظة الجيزة عن طريق رابط البوابة الالكترونية للتعليم الأساسي بمحافظة الجيزة.

نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة الجيزة الترم الاول:

كما قام كما اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة باعتماد نتيجه القسم المهنى بالمحافظة والتى بلغت نسبة النجاح 96.85%، بلغت ايضا نسبة النجاح بمدارس الصم وضعاف السمع 100%، و بلغت 92.59 % للمكفوفين، وكانت مديرية الالتربية والتعليم بمحافظة الجيزة قد أعلنت أن جميع نتائج الصف الثالث الإعدادي للترم الأول سيتم الإعلان عنها عبر الرابط الرسمي لموقع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، عن طريق رقم الجلوس الخاص بالطال، مشيرا الى نسبة النجاح هذا العام مرتفعة بنسبة عن العام الماضى.

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي ترم أول 2024:

من خلال الرابط الرسمي لموقع بوابة التعليم الأساسي عبر موقع مديرية التربية والتعليم فى محافظة الجيزة، تستطيع الحصول على نتيجته الصف الثالث الإعدادي ترم أول بكل سهولة باتباع الخطوات التالية:

أولا يتم الدخول على بوابة التعليم الأساسي بالجيزة.

يتم اختيار نتيجة الصف الثالث الإعدادي ترم أول .

يتم إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب والضغط على زر اظهار النتيجة.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي ترم أول 2024:

يتوجه الآلاف من الطلاب وأولياء الأمور الان بالبحث عبر الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة من أجل الاستعلام عن نتائج الشهادة الإعدادية، وذلك عقب قيام محافظة الجيزة باعتماد نتيجه الترم الأول للعام الدراسي 2024 منذ قليل.