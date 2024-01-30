“اجا الحلو” تردد قناة وناسة للاطفال 2024 Wanasah TV نايل سات وعرب سات واستمتع بأشهر أغاني لولو الشطورة

تردد قناة وناسة للاطفال 2024، منذ عام 2018 وظهرت قناة وناسة للأطفال على الساحة في مصر وجميع الدول العربية وأصبحت منذ ذلك الوقت واحدة من أفضل القنوات التي يحبها الأطفال وخصوصاً شخصية لولو المقدمة على هذه القناة، ولذلك فأصبح البحث يزداد بشكل يومي تقريباً عن تردد قناة وناسة للاطفال 2024 الجديد على القمر الصناعي وعلى جميع الأقمار الصناعية، حيث يسعى الآباء والأمهات إلى تشغيل هذه القناة لأولادهم الأطفال طوال اليوم لتسليتهم وتعليمهم أيضاً.

تردد قناة وناسة للاطفال 2024

تقوم إدارة القناة بتغيير تردد قناة وناسة للاطفال 2024 على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات باستمرار وذلك من أجل تجديد وتحديث المحتوى المقدم من القناة وكذلك تحديث جودتي الصوت والصورة التي يتم من خلالها عرض المحتوى على شاشات التلفزيون، وتقدم القناة محتوى ترفيهي للأطفال من خلال الأغاني “أغاني لولو” والتي من أبرزها لولو صارت شرطية – شرم برم بيكو – اجا الحلو – سوري بابا – ميدو ضربها للولو – شو بقولوا الحيوانات يا لولو – أنا عايزه ماما – وين النونو بالحمام – ميدو النوتي بجاكر لولو – مام تحبني – مصيبة مصيبة – القطة الحزينة – ماما جابت بوبو جديد، وكذلك تقدم القناة محتوى تعليمي للأطفال من تعليم الحروف والأرقام والحيوانات وتعريف الحواس وغيرها.

استقبال تردد قناة وناسة للاطفال Wanasah TV

يمكن استقبال تردد قناة وناسة للاطفال 2024 الجديد على النايل سات من خلال البيانات الآتية:-

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 11430 أو 11470.

معدل الاستقطاب: رأسي V.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

أما تردد القناة على عرب سات هو 11270 أو 11559 على استقطاب أفقي H ومعامل تصحيح الخطأ 3/4 وترميز 27500.

طريقة تنزيل تردد قناة وناسة 2024

يمكن تنزيل تردد قناة وناسة للاطفال الجديد 2024 من خلال الخطوات التالية:-