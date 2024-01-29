bein sport المفتوحة.. تردد قناة بين سبورت الجديد bein sport مشاهدة انتر ميامي والهلال

تقوم قناة بين سبورت bein sport المفتوحة بنقل مباراة الهلال وانتر ميامي، وفقًا لبعض المصادر الرياضية ضمن بطولة كأس موسم الرياض 2024، حيث إن هذه القناة لها دور كبير في نقل العديد من المباريات المحلية والعالمية، فضلاً عن التحليل المستمر لجميع المباريات التي تقوم بنقلها، ويمكن استقبال القناة عبر الأقمار الصناعية المختلفة، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

مباراة انتر ميامي ضد الهلال

يتم عرض مباراة انتر ميامي والهلال اليوم الأثنين الموافق 29 من شهر يناير 2024 وذلك في تمام الساعة التاسعة بتوقيت قطر والمملكة العربية السعودية، فضلاً عن نقلها في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر والسودان وسوريا، إضافة إلى أنه سيتم نقل المباراة بتوقيت السابعة في الجزائر والمغرب وتونس.

تردد قناة bein sport المفتوحة

يسهل القيام بمعرفة التردد الجديد لقناة bein sport المفتوحة وفقًا للبيانات التي تتمثل في الأتي:-

القمر الصناعي هو النايل سات.

بينما التردد الجديد للقناة يكون 12264.

إضافة إلى أن معدل الترميز فهو 27500.

استقطاب قناة بين سبورت يكون رأسي.

خطوات استقبال قناة بين سبورت رياضة

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم استقبال التردد الجديد لقناة بين سبورت، وفقًا لما يلي:-