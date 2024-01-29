كيفية الحصول علي نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2023 برقم الجلوس gizaresult.com

شهدت نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة، إقبالًا كثيفًا من الطلاب وأولياء الأمور، حيث تصدر الحدث محركات البحث العالمية، وذلك بعد إعلان اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي للعام الدراسي حيث أعلن اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/2024 لطلاب الشهادة الإعدادية. وجاءت النتائج ملفتة للنظر، حيث حقق طلاب المحافظة نسبة نجاح قوية بلغت 80.87%، ما يعكس الجهود المبذولة لتحقيق التفوق الأكاديمي وتم الإعلان عن النتائج في حضور أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، والذي أشاد بالنجاح الكبير الذي حققه الطلاب. وبذلك يكون قد تم تكريم الجهود المتميزة للطلاب والمعلمين الذين عملوا بجد واجتهاد خلال الفصل الدراسي الأول.

كيف أحصل علي نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة

تم الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة الجيزة، حيث كان يترقب الطلاب وأولياء الأمور بفارغ الصبر معرفة درجاتهم وتحديد مستقبلهم التعليمي وكانتت امتحانات الفصل الدراسي الاول قد انطلقت في يناير الماضي، وانتهت في منتصف الشهر،وأعلنت محافظة الجيزة أنه سيتم إعلان النتيجة عبر الموقع الرسمي للمحافظة ومديرية التربية والتعليم وأوضحت المحافظة أنه يمكن للطلاب وأولياء الأمور الحصول على النتيجة من خلال اتباع الخطوات التالية: