تحني pdf جدول الامتحانات التمهيدية الخارجي 2024 لجميع المراحل وفق لوزارة التربية والتعليم العراقية

أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية جدول الامتحانات التمهيدية الخارجي 2024 للترم الأول لجميع المراحل التعليمية، ومن المقرر أن تبدأ الاختبارات خلال الأيام القادمة ثم يليها إجازة نصف العام الأول، وإضافة إلى ذلك فلقد قامت الوزارة برفع نتائج الصف السادس الإعدادي على موقع وزارة التربية العراقية فمن خلاله يتمكن ولي الأمر من الاستعلام على النتيجة بكل سهولة.

جدول الامتحانات التمهيدية الخارجي 2024

كشفت الجهات المعنية المتمثلة في وزارة التربية والتعليم جدول الامتحانات التمهيدية الخارجي 2024 لجميع التخصصات المهنية، ومن المنتظر أن ينطلق ماراثون الاختبارات في يوم الخميس الموافق 8 فبراير، ووفقا لما أقرته المديرية التعليمية فإن الطلاب سيخوضون اختباراتهم في تمام الساعة التاسعة صباحا.

وفيما يلي جدول امتحانات المهنية العامة في العراق:

اليوم التاريخ المادة الخميس 8 فبراير 2024 التربية الإسلامية. السبت 10 فبراير 2024 اللغة العربية. الأحد 11 فبراير 2024 اللغة الانجليزية. الاثنين 12 فبراير 2024 الرياضيات – المحاسبة الإدارية. الثلاثاء 13 فبراير 2024 الطبيعيات- الإدارة المالية- محاسبة الشركات- تربية الدواجن- التوليد والأمراض النسائية- الأمراض النفسية والعقلية- فن التفصيل والخياطة- إدارة السفر والحجز الإلكتروني. الأربعاء 14 فبراير 2024 الرسم الصناعي- المعالجات الدقيقة- إدارة الموارد البشرية. الخميس 15 فبراير 2024 صيانة الحاسوب- العلوم الصناعية- إدارة الإنتاج والعمليات.

جدول امتحانات المرحلة المتوسطة في العراق 2024

وفقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم العراقية فإن جدول جدول اختبارات المرحلة المتوسطة جاء كالتالي:

اليوم التاريخ المادة الخميس 8 فبراير 2024 اللغة العربية- التربية الإسلامية السبت 10 فبراير 2024 اللغة الإنجليزية الأحد 11 فبراير 2024 الرياضيات الإثنين 12 فبراير 2024 الإجتماعيات الثلاثاء 13 فبراير 2024 الإنسان وصحته الأربعاء 14 فبراير 2024 الكيمياء الخميس 15 فبراير 2024 الفيزياء السبت 17 فبراير 2024 اللغة الكردية

طريقة الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الإعدادي 2024

يرغب الكثير من أولياء الأمور الإطلاع على نتيجة أبنائهم، ومن أجل التيسير عليهم وفرت الوزارة خدمة الاستعلام عن النتائج عبر الموقع الرسمي لها، وذلك كالتالي: