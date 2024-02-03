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تحني pdf جدول الامتحانات التمهيدية الخارجي 2024 لجميع المراحل وفق لوزارة التربية والتعليم العراقية

mutsamhassanمنذ ساعتين
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أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية جدول الامتحانات التمهيدية الخارجي 2024 للترم الأول لجميع المراحل التعليمية، ومن المقرر أن تبدأ الاختبارات خلال الأيام القادمة ثم يليها إجازة نصف العام الأول، وإضافة إلى ذلك فلقد قامت الوزارة برفع نتائج الصف السادس الإعدادي على موقع وزارة التربية العراقية فمن خلاله يتمكن ولي الأمر من الاستعلام على النتيجة بكل سهولة. 

جدول الامتحانات التمهيدية الخارجي 2024

كشفت الجهات المعنية المتمثلة في وزارة التربية والتعليم جدول الامتحانات التمهيدية الخارجي 2024 لجميع التخصصات المهنية، ومن المنتظر أن ينطلق ماراثون الاختبارات في يوم الخميس الموافق 8 فبراير، ووفقا لما أقرته المديرية التعليمية فإن الطلاب سيخوضون اختباراتهم في تمام الساعة التاسعة صباحا. 

وفيما يلي جدول امتحانات المهنية العامة في العراق: 

اليومالتاريخالمادة
الخميس8 فبراير 2024التربية الإسلامية. 
السبت10 فبراير 2024اللغة العربية. 
الأحد11 فبراير 2024اللغة الانجليزية. 
الاثنين12 فبراير 2024الرياضيات – المحاسبة الإدارية. 
الثلاثاء13 فبراير 2024الطبيعيات- الإدارة المالية- محاسبة الشركات- تربية الدواجن- التوليد والأمراض النسائية- الأمراض النفسية والعقلية- فن التفصيل والخياطة- إدارة السفر والحجز الإلكتروني. 
الأربعاء14 فبراير 2024الرسم الصناعي- المعالجات الدقيقة- إدارة الموارد البشرية. 
الخميس15 فبراير 2024صيانة الحاسوب- العلوم الصناعية- إدارة الإنتاج والعمليات. 

جدول امتحانات المرحلة المتوسطة في العراق 2024

وفقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم العراقية فإن جدول جدول اختبارات المرحلة المتوسطة جاء كالتالي: 

اليومالتاريخ المادة
الخميس8 فبراير 2024اللغة العربية- التربية الإسلامية
السبت10 فبراير 2024اللغة الإنجليزية
الأحد11 فبراير 2024الرياضيات
الإثنين12 فبراير 2024الإجتماعيات 
الثلاثاء13 فبراير 2024الإنسان وصحته
الأربعاء14 فبراير 2024الكيمياء
الخميس15 فبراير 2024الفيزياء
السبت17 فبراير 2024اللغة الكردية

طريقة الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الإعدادي 2024

يرغب الكثير من أولياء الأمور الإطلاع على نتيجة أبنائهم، ومن أجل التيسير عليهم وفرت الوزارة خدمة الاستعلام عن النتائج عبر الموقع الرسمي لها، وذلك كالتالي: 

  • التوجه إلى منصة وزارة التربية والتعليم العراقية
  • كتابة اسم الطالب، وكذلك رقم الامتحاني الخاص به. 
  • تحديد المحافظة التي ينتمي إليها التلميذ. 
  • اختيار الدور الأول. 
  • الضغط على أيقونة بحث، ومن ثم ستظهر نتيجة الصف السادس الإعدادي للترم الأول. 
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mutsamhassanمنذ ساعتين
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