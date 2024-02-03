تحني pdf جدول الامتحانات التمهيدية الخارجي 2024 لجميع المراحل وفق لوزارة التربية والتعليم العراقية
أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية جدول الامتحانات التمهيدية الخارجي 2024 للترم الأول لجميع المراحل التعليمية، ومن المقرر أن تبدأ الاختبارات خلال الأيام القادمة ثم يليها إجازة نصف العام الأول، وإضافة إلى ذلك فلقد قامت الوزارة برفع نتائج الصف السادس الإعدادي على موقع وزارة التربية العراقية فمن خلاله يتمكن ولي الأمر من الاستعلام على النتيجة بكل سهولة.
جدول الامتحانات التمهيدية الخارجي 2024
كشفت الجهات المعنية المتمثلة في وزارة التربية والتعليم جدول الامتحانات التمهيدية الخارجي 2024 لجميع التخصصات المهنية، ومن المنتظر أن ينطلق ماراثون الاختبارات في يوم الخميس الموافق 8 فبراير، ووفقا لما أقرته المديرية التعليمية فإن الطلاب سيخوضون اختباراتهم في تمام الساعة التاسعة صباحا.
وفيما يلي جدول امتحانات المهنية العامة في العراق:
|اليوم
|التاريخ
|المادة
|الخميس
|8 فبراير 2024
|التربية الإسلامية.
|السبت
|10 فبراير 2024
|اللغة العربية.
|الأحد
|11 فبراير 2024
|اللغة الانجليزية.
|الاثنين
|12 فبراير 2024
|الرياضيات – المحاسبة الإدارية.
|الثلاثاء
|13 فبراير 2024
|الطبيعيات- الإدارة المالية- محاسبة الشركات- تربية الدواجن- التوليد والأمراض النسائية- الأمراض النفسية والعقلية- فن التفصيل والخياطة- إدارة السفر والحجز الإلكتروني.
|الأربعاء
|14 فبراير 2024
|الرسم الصناعي- المعالجات الدقيقة- إدارة الموارد البشرية.
|الخميس
|15 فبراير 2024
|صيانة الحاسوب- العلوم الصناعية- إدارة الإنتاج والعمليات.
جدول امتحانات المرحلة المتوسطة في العراق 2024
وفقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم العراقية فإن جدول جدول اختبارات المرحلة المتوسطة جاء كالتالي:
|اليوم
|التاريخ
|المادة
|الخميس
|8 فبراير 2024
|اللغة العربية- التربية الإسلامية
|السبت
|10 فبراير 2024
|اللغة الإنجليزية
|الأحد
|11 فبراير 2024
|الرياضيات
|الإثنين
|12 فبراير 2024
|الإجتماعيات
|الثلاثاء
|13 فبراير 2024
|الإنسان وصحته
|الأربعاء
|14 فبراير 2024
|الكيمياء
|الخميس
|15 فبراير 2024
|الفيزياء
|السبت
|17 فبراير 2024
|اللغة الكردية
طريقة الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الإعدادي 2024
يرغب الكثير من أولياء الأمور الإطلاع على نتيجة أبنائهم، ومن أجل التيسير عليهم وفرت الوزارة خدمة الاستعلام عن النتائج عبر الموقع الرسمي لها، وذلك كالتالي:
- التوجه إلى منصة وزارة التربية والتعليم العراقية.
- كتابة اسم الطالب، وكذلك رقم الامتحاني الخاص به.
- تحديد المحافظة التي ينتمي إليها التلميذ.
- اختيار الدور الأول.
- الضغط على أيقونة بحث، ومن ثم ستظهر نتيجة الصف السادس الإعدادي للترم الأول.