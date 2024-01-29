⭕️ “خُــذ لِينك” نتيجة الصف الثالث الاعدادي الترم الاول 2024 محافظة الجيزة بالاسم ورقم الجلوس Www giza gov eg

ينتظر عدد كبير من الطلاب وأولياء أمورهم موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الاعدادي الترم الاول 2024، لاسيما بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الثالث الإعدادي يوم الأربعاء الماضي الموافق 24 يناير 2024 في كافة المحافظات، ومن المرتقب أن يتم الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 عقب الانتهاء من عمليات تصحيح أوراق الإمتحانات وتسجيل الدرجات ومراجعتها، لمزيد من التفاصيل فى المقال التالي.

نتيجة الصف الثالث الاعدادى برقم الجلوس والاسم

تقوم كل مديرية تعليمية في المحافظات بالإعلان عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي الترم الاول،وذلك عقب الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات والمراجعة، حيث لا يوجد موعد محدد للإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية على مستوى الجمهورية، بينما يتم الكشف عنها بعد اعتماد المحافظ لها فوراً، وتتواصل الإدارات التعليمية لتصحيح أوراق إجابات الطلاب للترم الأول وحتى الآن تم الإعلان عن نتيجة الشهادة الاعدادية فى محافظة بورسعيد فقط.

توزيع درجات نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول

أما ما يخص توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2024 في المواد المضافة للمجموع، فقد جاءت على النحو التالى:

مادة اللغة العربية: 40 درجة.

الرياضيات: 30 درجة.

اللغة الأجنبية الأولى: 30 درجة.

مادة الدراسات الاجتماعية: 20 درجة.

مادة الدراسات الاجتماعية: 20 درجة. مادة العلوم: 20 درجة.

ويبلغ مجموع درجات جميع المواد 140 درجة

نتيجة الصف الثالث الاعدادي الترم الاول 2024

فور ظهور نتيجة الصف الثالث الاعدادي الترم الاول 2024 محافظة القاهرة، ويمكن الحصول عليها من خلال بوابة التعليم الاساسي برقم الجلوس، وهو رابط يتيح نتائج الامتحانات لجميع الصفوف الدراسية بداية من الصف الأول الابتدائي حتى الصف الثالث الإعدادي بمحافظة القاهرة، ويمكنك الحصول على نتيجة الصف الثالث الاعدادي من خلال اتباع الخطوات البسيطة التالية:

قم بتسجيل الدخول إلى بوابة نتائج التعليم الأساسي.

بالدخول مباشرةً الى موقع نتيجة نت.

قم باختيار المرحلة التعليمية.

باختيار الصف الثالث الإعدادي من الصفوف في القائمة المتاحة أمامك.

ثم قم بتحديد الفصل الدراسي الأول.

قم باختيار امتحانات الفصل الدراسي الأول.

ثم قم بإدخال البيانات المطلوبة بدقة.

وإدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.

بعد ذلك اضغط على ايقونة “استعلام”.

في النهاية: انتظر قليلًا حتى تظهر النتائج بعد إعلانها رسميًا.

تم اعلان نتيجة الصف الثالث الاعدادي الفصل الدراسي الاول في محافظة الجيزة، تقريبا لمائة وتسعين الف طالب وطالبة، حيث يتم الاعلان عنها من خلال موقع نتيجة نت، او من خلال موقع مديرية التربية والتعليم الخاص بالمحافظة، حيث ان مجموع درجات جميع المواد التعليمية 140 درجة، حيث ان نسبة النجاح تجاوزت الثمانين بالمائة.