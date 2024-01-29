إزاي تجيب درجاتك نتيجة الشهادة الاعدادية اسيوط 2024 برقم الجلوس او الاسم بس؟

إزاي تجيب نتيجة الشهادة الاعدادية اسيوط 2024 / نتيجة الصف الثالث الاعدادي اسيوط برقم الجلوس او الاسم بس؟ ده اللي هنعرفه في المقالة دي..

انتهت امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة أسيوط يوم الخميس الموافق 26 يناير 2024، وبدأ الطلاب وأولياء الأمور في البحث عن موعد إعلان تيجة الصف الثالث الاعدادي اسيوط.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط أنه سيتم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية يوم الأربعاء الموافق 31 يناير 2024، وسيتم نشرها على الموقع الرسمي للمديرية،،،،،،،، وسوف يتمكّن الطلاب وأولياء الأمور معرفة درجاتهم برقم الجلوس أو الاسم من خلال المواقع الإلكترونية التي توفر هذه الخدمة فور اعتمادها.

طريقة معرفة نتيجة الشهادة الاعدادية اسيوط 2024 الترم الاول برقم الجلوس

لمعرفة نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس في محافظة اسيوط ، اتبع الخطوات التالية:

ادخل إلى أحد المواقع الإلكترونية التي توفر خدمة معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية وهو موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط. اكتب رقم جلوسك في الخانة المخصصة لذلك. اضغط على زر “بحث”.

طريقة معرفة نتيجة صف ثالث الاعدادي 2024 محافظة اسيوط بالاسم

لمعرفة نتيجة تالتة اعدادي اسيوط بالاسم فقط، اتبع الخطوات التالية:

ادخل إلى أحد المواقع الإلكترونية التي توفر خدمة معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية مثل نتيجة دوت نت. اكتب اسمك في الخانة المخصصة لذلك. اضغط على زر “بحث”.

مواقع إلكترونية توفر خدمة معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية بأسيوط

هناك العديد من المواقع الإلكترونية التي توفر خدمة معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية بأسيوط، ومن أشهر هذه المواقع:

موقع اليوم السابع

موقع الوطن

موقع فيتو

موقع القاهرة 24

موقع نتيجة نت natiga4dk.net.

موقع نتيجة اون لاين

موقع مدرسة اون لاين

موقع نذاكر

نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس والاسم 2024 محافظة اسيوط جميع الإدارات التعليمية

سوف تظهر النتيجة لكافة الإدارات التعليمية فور اعتمادها، حيث وتتكون محافظة أسيوط من 11 مركز، 11 مدينة، حيين، و 52 وحدة محلية قروية تضم 235 قرية و 971 عزبة ونجع.

ديروط

القوصية

أبنوب

منفلوط

أسيوط

الفتح

أبو تيج

الغنايم

نسبة النجاح في الاعدادية اسيوط العام الماضي

بلغت نسبة نجاح الشهادة الإعدادية بمحافظة أسيوط العام الماضي 2023 بنسبة 77.3%، حيث بلغ عدد الطلاب الناجحين 59 ألفا و96 طالبا من إجمالي عدد الطلاب المقيدين البالغ عددهم 76 ألفا و619 طالبا، وقد بلغ عدد الطلاب المقيدين من طلاب المدارس الإعدادية المهنية 3 آلاف و214 طالبا، نجح منهم 2200 طالب بنسبة نجاح بلغت 76.20 %، فضلا عن نسبة نجاح الطلاب المكفوفين التي بلغت 62.5 %، والطلاب الصم وضعاف السمع نسبة 75.3 %، حيث وأعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط أنه تم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية يوم الأربعاء الموافق 31 يناير 2023، ونشرها على الموقع الرسمي للمديرية.

نصائح عند الاستعلام عن نتيجه الشهاده الاعداديه في اسيوط

بالتزامن مع ظهور نتيجة اعدادية اسيوط، قد لا يعمل الموقع بسبب الضغط، حاول أكثر من مرة إذا تعرض السيرفر للتعطل.

احرص على كتابة رقم الجلوس أو الاسم بشكل صحيح.

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وعبر موقعنا البديل نتمنى لجميع الطلاب النجاح والتفوق في الشهادة الإعدادية.