إزاي تعرف نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة اسوان 2024 بالاسم او رقم الجلوس؟

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسوان أنه سيتم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية اسوان 2024 يوم الأربعاء الموافق 31 يناير 2024، وسيتم نشر نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة اسوان 2024 على الموقع الرسمي للمديرية.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي اسوان 2024

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة أسوان، الدكتور محمد فؤاد الرشيدى، أنه تم الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات، وجارٍ مراجعة النتيجة واعتمادها من قبل المحافظ.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسوان 2024

وبذلك، فإن موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسوان 2024 هو يوم الأربعاء الموافق 31 يناير 2024.

لمعرفة نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة أسوان 2024 بالاسم أو رقم الجلوس، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

ادخل إلى أحد المواقع الإلكترونية التي توفر خدمة معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية. اختر المحافظة من القائمة المنسدلة. اكتب اسمك أو رقم جلوسك في الخانة المخصصة لذلك. اضغط على زر “بحث”.

مواقع إلكترونية توفر خدمة معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية بأسوان

موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسوان كما يمكن متابعة الصفحة الرسمية لبوابة أسوان التعليمية على فيس بوك لمعرفة أحدث المستجدات.

كما يمكن متابعة لمعرفة أحدث المستجدات. موقع اليوم السابع .

. موقع الوطن .

. موقع فيتو .

. موقع القاهرة 24 .

. موقع نتيجة نت natiga4dk.net .

. موقع نتيجة اون لاين .

. موقع مدرسة اون لاين .

. موقع نذاكر.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بأسوان 2024

أعلن وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة أسوان، الدكتور محمد فؤاد الرشيدى، أنه سيتم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية يوم الأربعاء الموافق 31 يناير 2024، وسيتم نشرها على الموقع الرسمي للمديرية، حيث وأضاف الرشيدى أنه تم الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات، وجارٍ مراجعة النتيجة واعتمادها من قبل المحافظ.

نسبة النجاح للعام الماضي

اعتمد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان نتيجة الشهادة الإعدادية العامة واللغات للعام الدراسى 2022/2023 الفصل الدراسى الأول وبلغت نسبة النجاح النهائية 78.11 % وبلغت نسبة النجاح 88.2 % لطلاب الشهادة الإعدادية من الصم وضعاف السمع، بينما بلغت 80 % لطلاب الصف الثالث الإعدادي من المكفوفين، وبلغت النسبة 82.5 % لطلاب الشهادة الإعدادية المهنية.

وبلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية العامة واللغات للدور الأول 27 ألف و325 طالب وطالبة حضر منهم 26 ألفا و743طالبا وطالبة، في حين بلغ إجمالى عدد الطلاب الحاصلين على 50 % فأكثر 20 ألف و890 طالبا وطالبة.

توزيع درجات مواد الصف الثالث الإعدادي

يأتي توزيع درجات الشهادة الإعدادية، من 280 درجة يتم تقسيمها بواقع 140 درجة لكل ترم دراسي، وتكون درجة النجاح في نهاية العام من 140 درجة بنسبة 50%.

يأتي توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول كما يلي:

اللغة العربية 40 درجة، اللغة الإنجليزية 30 درجة، الدراسات الاجتماعية 20 درجة، الرياضيات 30 درجة، العلوم 20 درجة، والمجموع الكلي 140 درجة.

يأتي توزيع درجات الشهادة الإعدادية للترم الثاني كما يلي:

اللغة العربية 40 درجة، اللغة الإنجليزية 30 درجة، الدراسات الاجتماعية 20 درجة، الرياضيات 30 درجة، العلوم 20 درجة، والمجموع الكلي 140 درجة.

توزيع درجات مواد الصف الثالث الإعدادي 2023- إجمالي نهاية العام

اللغة العربية 80 درجة، اللغة الإنجليزية 60 درجة، الدراسات الاجتماعية 40 درجة، الرياضيات 60 درجة، العلوم 40 درجة، والمجموع الكلي 280 درجة.

المواد التي لا تضاف للمجموع في الترم الثاني: التربية الدينية 40 درجة، التربية الفنية 20، الحاسب الآلي 20 درجة.

طريقة معرفة النتيجة من موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسوان

ادخل إلى الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بمحافظة أسوان. اضغط على أيقونة “النتائج”. اختر “نتيجة الشهادة الإعدادية”. اختر المحافظة من القائمة المنسدلة. اكتب اسمك أو رقم جلوسك في الخانة المخصصة لذلك. اضغط على زر “بحث”.

طريقة معرفة النتيجة من موقع اليوم السابع

ادخل إلى موقع اليوم السابع. اضغط على أيقونة “التعليم”. اضغط على “نتيجة الشهادة الإعدادية”. اختر المحافظة من القائمة المنسدلة. اكتب اسمك أو رقم جلوسك في الخانة المخصصة لذلك. اضغط على زر “بحث”.

طريقة معرفة النتيجة من موقع الوطن

ادخل إلى موقع الوطن. اضغط على أيقونة “التعليم”. اضغط على “نتيجة الشهادة الإعدادية”. اختر المحافظة من القائمة المنسدلة. اكتب اسمك أو رقم جلوسك في الخانة المخصصة لذلك. اضغط على زر “بحث”.

طريقة معرفة النتيجة من موقع فيتو

ادخل إلى موقع فيتو. اضغط على أيقونة “التعليم”. اضغط على “نتيجة الشهادة الإعدادية”. اختر المحافظة من القائمة المنسدلة. اكتب اسمك أو رقم جلوسك في الخانة المخصصة لذلك. اضغط على زر “بحث”.

طريقة معرفة النتيجة من موقع القاهرة 24

ادخل إلى موقع القاهرة 24. اضغط على أيقونة “التعليم”. اضغط على “نتيجة الشهادة الإعدادية”. اختر المحافظة من القائمة المنسدلة. اكتب اسمك أو رقم جلوسك في الخانة المخصصة لذلك. اضغط على زر “بحث”.

طريقة معرفة النتيجة من موقع نتيجة نت natiga4dk.net

ادخل إلى موقع نتيجة نت natiga4dk.net. اضغط على أيقونة “النتيجة”. اختر “نتيجة الشهادة الإعدادية”. اختر المحافظة من القائمة المنسدلة. اكتب اسمك أو رقم جلوسك في الخانة المخصصة لذلك. اضغط على زر “بحث”.

طريقة معرفة النتيجة من موقع نتيجة اون لاين

ادخل إلى موقع نتيجة اون لاين. اضغط على أيقونة “التعليم”. اضغط على “نتيجة الشهادة الإعدادية” اختر المحافظة من القائمة المنسدلة. اكتب اسمك أو رقم جلوسك في الخانة المخصصة لذلك. اضغط على زر “بحث”.

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نتمنى لجميع الطلاب النجاح والتفوق في نتيجة الشهادة الإعدادية.