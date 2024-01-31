موعد صرف زيادة المعاشات والمرتبات الجديدة 2024 شوف هتقبض كام؟

يتساءل العديد من المواطنين في جمهورية مصر العربية عن موعد صرف زيادة المعاشات والمرتبات في شهر فبراير للعام الجاري 2024 ميلادياً، كما يعد هذا الراتب المقدم لكبار السن المتقاعدين دعماً من قبل الحكومة ليساعدهم في الحياة والمعيشة، لذا فنحن الآن سوف نقوم بعرض وإيضاح كافة التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع في هذا المقال وفي السطور التالية، فقط تابع معنا عزيزي القارئ.

موعد صرف زيادة المعاشات والمرتبات

نكشف لكم عن موعد صرف مرتبات المعاشات المتقاعدين، ذلك يرجع إلى تساءل العديد من المواطنين عنها، وقد توصلنا إلى أن موعد بدء الصرف يوم الـ 22 من شهر فبراير ويستمر حتى يوم الـ 28 من نفس الشهر للعام الجاري 2024 ميلادياً، وقد تم عمل إحصائية لعدد الموظفين الذين قد تم صرف الراتب لهم و قد بلغ عددهم نحو 5 ملايين موظف سواء بالقطاع العام أو الخاص، كما وصلت نسبة الرواتب التي تم و سيتم صرفها في شهر فبراير إلى قيمة 100 مليار جنيه مصري.

صرف رواتب المتقاعدين لشهر فبراير في مصر

تهتم الحكومة والمواطنين بمعاش المتقاعدين وخاصة أنهم كبار سن وبحاجة إلى الراتب لأنهم قد تقاعدوا عن العمل وهو الدخل الوحيد الذين يستطيعون الحصول عليه، لذلك فإن الموعد الرسمي لصرف معاش المتقاعدين لشهر فبراير لعام 2024 ميلادياً في جمهورية مصر العربية، قد تم تحديده في الفترة ما بين 1 إلى 6، وقد تم الكشف عن احصائية تفيد أن عدد الأشخاص المستفيدين من المعاش لشهر فبراير قد بلغوا حوالي 10 ملايين متقاعد، وتبلغ قيمة الرواتب حوالي 20 مليار جنيه مصري.

وبذلك نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا، و نأمل أن نكون بذلك قد قمنا بتوضيح كافة التفاصيل التي تهمكم بشكل صحيح ويسير.