احصل على 60 شدة مجانا.. طريقة شحن شدات ببجي موبايل 2024 مجانا مضمون 100% بدون حظر الحساب

أصبح الآن من السهل شحن شدات ببجي موبايل 2024 للحصول على فرصة أفضل للفوز، حيث حققت لعبة PUBG في الآونة الاخيرة شهرة واسعة بين الأطفال والبالغين، فمن خلال تلك الشدات يتمكن اللعب من تطوير أسلحته وشراء أزيائه والعديد من الامتيازات التي يحصل عليها، ولقد تختلف أسعار شحن الشدات بحسب كل فئة، ولمزيد من التفاصيل تابع القراءة.

طريقة شحن شدات ببجي موبايل 2024

هناك أكثر من طريقة يمكن من خلالها شحن شدات ببجي موبايل 2024 بدون أي تعقيد وبكل سهولة، وتلك الشدات عبارة عن عملات رقمية يقوم اللاعب بتحصيلها من أجل تدعيم وتقوية حسابه في اللعبة، وذلك يتم من خلال إضافة الأسلحة والمعدات أو غيرهما التي تجعله قادرا على الدفاع عن نفسه أمام الأعداء.

وفيما يلي خطوات شحن الشدات عبر الرقم الخاص لكل لاعب ID، وذلك على النحو التالي:

الانتقال إلى المتجر الإلكتروني بعد فتح اللعبة.

الضغط على أيقونة شحن.

تحديد طريقة الشحن وهى ID.

كتابة رقم المعرف الخاص باللاعب.

اختيار عدد الشدات المراد شحنها.

التوجه الى خانة الدفع لكي يتم تسديد الرسوم.

أخيراً قم بإنهاء عملية الشراء.

خطوات شحن شدات ببجي موبايل عبر الموقع الرسمي

الانتقال إلى الموقع الخاص باللعبة من هنا .

اختيار أيقونة شحن.

ادخال ID الخاص باللاعب في المكان المخصص له.

تحديد عدد الشدات المراد شحنها.

اختيار طريقة التسديد المناسبة لك.

اتباع التعليمات من أجل استكمال عملية الشحن بنجاح.

أسعار شحن شدات ببجي موبايل 2024

تختلف أسعار شحن شدات لعبة ببجي تبعا للفئة التي يتم اختيارها من أجل شراء الأدوات والمعدات التي تطور اللعبة، وجاءت تلك الباقات على الشكل التالي: