ظهرت الآن .. رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسم أو رقم الجلوس.. ادخل شوف نتيجتك بسرعة مستني ايه

هناك الكثير من الطلاب وأولياء الأمور يبحثون عن موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بعد أن تم الانتهاء من الامتحانات في مدارس محافظة القاهرة وذلك يوم الأربعاء الموافق 24 يناير، وقامت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة بتوضيح أن عمليات التصحيح انتهت في عدد كثير من المحافظات.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024

قامت مصادر متواجدة بكنترولات الشهادة الإعدادية بمديرة التربية والتعليم بمحافظة القاهرة بتوضيح أن مؤشرات النتيجة مطمئنة ونسب النجاح عالية في جميع المواد، وأوضحت المصادر أيضا أن عملية التصحيح تتم بنزاهة ويلتزم جميع المصححين بمنح كل طالب حقه كاملا، وقامت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة بتوفير الرابط الرسمي للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس وخطوات الاستعلام عن النتيجة كما يلي:

قم بالذهاب إلى موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي.

أو الذهاب إلى موقع نتيجة نت الإلكتروني.

قم باختيار المرحلة التعليمية.

ثم بعد ذلك قم باختيار الصف الثالث الإعدادي في خانة الصف.

ثم بعد ذلك قم باختيار الفصل الدراسي الأول واكتب رقم الجلوس الخاص بالطالب.

او من خلال الاتصال على التليفون الأرضي (09000100) أو أيضا عبر الاتصال على الموبايل (5757) وأخيرا عبر موقع الخدمات التعليمية عن طريق المحادثة الآلية.

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس

قام مصدر مسئول بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة بتوضيح أن اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة من مسئولية اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، وإضافة إلى ذلك فإن المجموع الكلي للشهادة الإعدادية يكون من 280 درجة مقسمة على الترمين كل ترم 140 درجة.