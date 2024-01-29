” 100000 الف” زيادة رواتب المتقاعدين 2024 كحد أدنى بزيادة سلم الرواتب 500000
جدول زيادة رواتب المتقاعدين في العراق
يتم تداول العديد من الاخبار الخاصة بموضوع جدول زيادة رواتب المتقاعدين في العراق، ذلك لأنه خلال الساعات الماضية قد تم إقرار زيادة رواتب المتقاعدين من قبل وزارة المالية العراقية، ذلك لأن الحكومة تسعى إلى تحسين مستوى المعيشة والارتقاء به، خاصة الأسر من محدودي الدخل و الأشد احتياجا، بهدف توفير مستوى معيشة مناسب لهم ولمواجهة متطلبات الحياة اليومية وتوفير مستلزماتهم، كما بإمكانك الاستعلام عن قيمة رواتب المتقاعدين بالعراق بعد الزيادة الاخيرة عبر زيارة موقع وزارة المالية العراقية.
جدول زيادة رواتب المتقاعدين في العراق
قد كشفت وزارة المالية داخل العراق عن زيادة رواتب المتقاعدين في العراق لعام 2024 بنحو مئة وخمسين ألف دينار وذلك بالنسبة للسادة المهندسين فقط، كما تم زيادة رواتب المتقاعدين الباقيين بشكل عام بقيمة تصل إلى مئة ألف دينار، في حين أنه قد تم الكشف عن أن هناك زيادة أخرى سيتم تطبيقها مع تطبيق قانون العمل الجديد من قبل وزير العمل العراقي، وذلك لمن يقل راتبهم عن مليون دينار عراقي.
الاستعلام عن رواتب المتقاعدين بالعراق
نعرض لكم كيفية التعرف على قيمة رواتب المتقاعدين بالعراق 2024 بعد الزيادة الجديدة، ذلك عن طريق إتباع الخطوات المطروحة أمامكم في النقاط التالية، وهذه الخطوات هي:
- في الخطوة الأولى لابد من أن تقوم بالتوجه إلى رابط موقع وزارة المالية العراقية.
- بينما الخطوة الثانية يجب فيها القيام بالنقر على على خانة تسجيل الدخول بعد إدخال البيانات المطلوبة، ثم قيامك باختيار الخدمات الإلكترونية.
- الخطوة الثالثة تقوم بالنقر على ايقونة استعلام عن رواتب المتقاعدين بالعراق 2024.
- الخطوة الرابعة تبدأ الآن انقر على كلمة استعلام وسوف تظهر لك جميع التفاصيل الخاصة بقيمة راتبك الجديد.
- ويتم صرف رواتب المتقاعدين في العراق 2024 لعدد كبير من الأسر ذوات الدخل المحدودة أو الأشد احتياجا.