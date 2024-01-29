القنوات الناقلة لمباراة المغرب ضد جنوب إفريقيا في كأس أمم إفريقيا 2023

يترقب عشاق كرة القدم الأفريقية، مساء اليوم الثلاثاء، قمة نارية بين المنتخب المغربي ونظيره الجنوب إفريقي، في إطار منافسات ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا 2023، المقامة حاليا في كوت ديفوار ويدخل المنتخب المغربي المباراة بمعنويات عالية، بعد تصدر مجموعته في دور المجموعات، برصيد 7 نقاط، متقدما على منتخبات غانا وغينيا بيساو وجزر القمر وبينما يسعى المنتخب الجنوب إفريقي إلى مواصلة مشواره في البطولة، بعد تأهله وتقام المباراة على ملعب “كومبيس أرينا” في مدينة ياموسوكرو، في الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

مباراة المغرب ضد جنوب إفريقيا

يدخل المنتخب المغربي يوم الثلاثاء المقبل، 30 يناير الجاري، مواجهة نارية أمام نظيره الجنوب إفريقي، في إطار ثمن نهائي كأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار 2023 وستقام المباراة على أرضية ملعب “لاوران بوكو”، بمدينة سان بيدرو، بداية من الساعة التاسعة ليلا بتوقيت المغرب، العاشرة بتوقيت القاهرة ويسعى المنتخب المغربي إلى تحقيق الفوز في هذه المباراة من أجل مواصلة مشواره في البطولة القارية، حيث يأمل في التتويج باللقب للمرة الثانية في تاريخه ويمتلك المنتخب المغربي مجموعة لاعبين على مستوى عالٍ، ويتميز بأسلوب لعبه الهجومي، مما يجعله مرشحًا قويًا للفوز في هذه المباراة.

القنوات الناقلة لمباراة المغرب ضد جنوب إفريقيا

تتجه أنظار عشاق كرة القدم الأفريقية يوم السبت المقبل إلى مدينة جوهانسبورغ الجنوب أفريقية، لمتابعة المباراة المرتقبة بين المنتخبين المغربي والجنوب أفريقي، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 ومن المقرر أن تذاع المباراة عبر شبكة قنوات “بي إن سبورتس” القطرية، على القناة (beIN Sports AFCON 1)، بتعليق المعلق المغربي جواد بده، الذي رافق المنتخب المغربي طوال مشواره في البطولة حتى الآن.