تردد قناة وناسة للأطفال الجديد 2024 بالخطوات ثبتها الآن

نعرض أمامكم تردد قناة وناسة للأطفال، وتعد قناة وناسة من أكبر وأشهر القنوات الفضائية التي تقدم محتوى هادف الأطفال، كما تتزايد عمليات البحث عن ترددها في محركات البحث بسبب اهتمام الأطفال بها في شتى أنحاء العالم، كما يهتمون بمتابعة أهم شخصيات القناة وهي لولو تلك الشخصية التي أدت إلى شهرة هذه القناة بشكل واسع.

تردد قناة وناسة

نكشف لكم عن خطوات تنزيل تردد قناة وناسة في السطور التالية، حيث يمكنك القيام بتحميل القناة من خلال الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات عن طريق إتباع هذه الخطوات الموضحة أمامكم في النقاط التالية:

في البداية قم بفتح القائمة من جهاز التحكم (ريموت الكنترول) الخاص بكم. ثم قم بالضغط على بحث مع اختيار بحث يدوي. بعد ذلك قم بكتابة تردد القناة والاستقطاب ومعامل التصحيح ومعدل الترميز، أي كل التفاصيل المتعلقة بالتردد بشكل صحيح. قم بتحديد القمر الصناعي العرب سات، أو القمر الصناعي النايل سات. وبعد الخطوة السابقة قم بالضغط على كلمة بحث، ثم الضغط على أيقونة حفظ، وتتم عملية تحميل القناة بسهولة.

تردد قناة وناسة للأطفال

نطرح أمامكم تردد قناة وناسة على القمر الصناعي النايل سات، حيث يرغب الكثيرين في تحميل قناة وناسة، وإليكم بيانات التردد في النقاط التالية:

تردد القناة: 11470.

الاستقطاب: عمودي.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز:27500.

معامل تصحيح: الخطا ⅚.

الجودة:SD.

ويمكنكم تحميل تردد قناة وناسة على القمر الصناعي عرب سات من خلال البيانات التي سنوافيكم بها فيما يلي: