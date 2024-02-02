هــذا موعد صرف رواتب المتقاعدين بالزيادة الجديدة وفقًا لقرارات وزارة المالية

اهتمام كبير من المواطنين بالعراق حول موعد صرف رواتب المتقاعدين وذلك بعد قرار وزارة المالية العراقية بتطبيق زيادة جديدة على رواتب التقاعد، وذلك بقيمة 100 ألف دينار عراقي للأشخاص الذين يتقاضون راتب أقل من مليون دينار عراقي، وتسعي الحكومة العراقية بكل جهدها من مساعدة المتقاعدين وتوفير حياة كريمة لهم في ظل غلاء الأسعار وتدهور الاوضاع الاقتصادية، وهناك شريحة كبيرة من المتقاعدين تتساءل عن موعد صرف الراتب والشروط المطلوبة للحصول على الزيادة الجديدة، وهذا ما نقدمه اليكم عبر سطور المقال.

موعد صرف رواتب المتقاعدين شهر فبراير 2024

أكدت وزارة المالية أن صرف رواتب التقاعد يكون مع بداية كل شهر ميلادي مالم يصادف ذلك عطلة رسمية او إجازة وطنية حيث يتم تأجيله لليوم الذي يليه، وبالتالي فإن موعد صرف رواتب فبراير من النقر. ان تكون يوم الخميس المقبل 1 فبراير 2024 بالزيادة الجديدة المقررة 100 ألف دينار عراقي، ولكن الوزراة حتى تضمن حصول من يستحق على هذه الزيادة وضعت عدة شروط تتمثل فيما يلي:

أن يكون المواطن عراقي الجنسية ومقيم داخل حدودها.

أن يزداد سن المتقاعد عن 60 عاما.

ان يكون مسجلا لدى الوكالة الوطنية للتشغيل.

عمل في الوسائط والقطاعات الحكومية لمدة لا تقل عن 20 عاما.

يمتلك حساب بنكي ساري المفعول يستقبل الزيادة من خلاله.

خطوات الاستعلام عن راتب التقاعد العراق 2024

أتاحت وزارة المالية للمتقاعدين امكانية الاستعلام عن موعد صرف رواتب المتقاعدين بكل سهولة عبر موقعها الرسمي وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية: