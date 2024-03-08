N۪۫۰۰۪۫O۪۫۰۰۪۫W۪۫۰ تتبع طلب الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر www.asd.ma

قد أعلنت المملكة المغربية عن برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، مما أدى إلى تساءل الكثير من المواطنين في المغرب عن برنامج الدعم الاجتماعي المباشر وعن كيفية الاستفادة من الدعم الاجتماعي، وكيفية الإطلاع على السجل الاجتماعي الموحد، ومتابعة طلب التسجيل في السجل الإجتماعي الموحد، حتى يستفيد المتقدم من هذا الدعم عليه التقديم بالسجل، لذا عزيزي القارئ تابع معنا وسوف نوضح لكم كافة التفاصيل عن كم قيمة الدعم الاجتماعي المباشر، وذلك في السطور التالية بصورة واضحة و مبسطة التفاصيل.

تتبع طلب الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر

قد كشفت المملكة المغربية أن الدعم المباشر سينزل بأواخر شهر دجنبر (ديسمبر) الحالي، كما اقتربنا من انتهاء الشهر واقترب موعد نزول الدعم، وقد تكون الجهات المسؤولة عن الدعم قد بدأت في صرف الدعم لمن يتوفر فيهم الشروط، لذا تابع معي للحصول على هذا الدعم من خلال هذه الخطوات التالية واتباعها بشكل صحيح:

أولا عليك التوجه إلى موقع الدعم الإجتماعي في المغرب.

ثانيا تتبع طلب التقديم في السجل الاجتماعي الموحد.

ثالثًا إضغط على طلب الإستفادة.

قيمة الدعم الاجتماعي المباشر

تم الكشف عن قيمة الدعم الاجتماعي المباشر في المغرب، وذلك بناء على ما وضحه البيان الصحفي عن المملكة المغربية، كما تختلف قيمة هذه الإعانة على حسب تركيب الأسرة، ويبدأ المبلغ بحد أدنى خمسمائة درهم مغربي، وحد أقصى يصل إلى ألف درهم مغربي، وذلك في ضوء كل فرد بالأسرة، ولا بد من التقديم والتسجيل في السجل الوطني للسكان والسجل الإجتماعي الموحد.

ميعاد نزول الدعم الاجتماعي المباشر

قد كشفت الحكومة المغربية عن موعد نزول الدعم الاجتماعي المباشر في المغرب، وقررت أن هذا الدعم الاجتماعي المباشر سوف ينزل كل نهاية شهر، وذلك ابتداءًا من اليوم الثامن والعشرون من الشهر الميلادي، حيث الدفعة الأولى من صرف الدعم المباشر هذه، مع العلم أن جميع من يصرف لهم الدعم هذا الشهر تم تقديم طلباتهم قبل يوم العاشر من ديسمبر الجاري وبالفعل تم معالجة طلبهم و استوفوا الشروط الخاصة بالاستحقاق.