Royal Rumble نتائج عرض مباراة الرويال رامبل 2024 من الاتحاد الدولي للمصارعةWWE..نتائج صادمة

موعد مباراة الرويال رامبل 2024 بدأ الكثير من البحث عنه من قبل العديد من الأشخاص من محبي متابعة المصارعة من حول العالم؛ حيث يعد من الأحداث السنوية المهمة التي تقام في كل سنة ويتنافس بها مجموعة من أهم النجوم في عالم WWE، ويتم الاشتراك بها للحصول على لقب عالمي براسلمينيا الذي سيشارك بع الكثير من النجوم كـ سيث رولينز بطل العالم ورومان رينز زعيم القبيلة وراندي اورتن الأفعى، هذا بالإضافة إلى ظهور سي إم بانك للمرة الأولى.

موعد مباراة الرويال رامبل 2024

نظرًا لكثرة البحث عن موعد مباراة الرويال رامبل 2024 من قبل الكثير من المواطنين فإن العرض قد بدأ بالساعة 8 مساء يوم السبت بتاريخ ٢٧ من يناير ٢٠٢٤ حسب التوقيت الخاص بالولايات المتحدة الأمريكية، وبدأ يوم الأحد بتاريخ ٢٨ من يناير ٢٠٢٤ في الساعة 3 صباحًا حسب توقيت القاهرة، بينما بدأ في الساعة 4 صباحًا حسب التوقيت الخاص بالسعودية.

القنوات الناقلة لعرض رويال رامبل 2024

هناك مجموعة من القنوات التي ستنقل العرض الخاص برويال رامبل 2024 بجميع البلاد العالمية والعربية، وتأتي هذه القنوات كما يلي:

يتم نقلها بالوطن العربي من خلال قناة SSC 3 HD ومنصة شاهد.

يتم نقلها من خلال قناة peacock بالولايات المتحدة الأمريكية.

يتم نقلها من خلال قناة BT Sport بالمملكة المتحدة.

يتم نقلها من خلال قناة Sony ten 3 and Sony ten 1 في الهند.

يتم نقلها من خلال قناة Binge في أستراليا.

يتم نقلها من خلال قناة WWE network في دول العالم الأخرى.

نتائج عرض الرويال رامبل 2024

نعرض لكم فيما يلي نتائج عرض الرويال على النحو التالي: